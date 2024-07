Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Paris 2024 n'existe pas - La franchise Mario & Sonic est abandonnée

Lors du dernier Nintendo Direct diffusé en juin (dont vous pouvez retrouver les détails ici), on y a cru (ou presque). En même temps, c'était maintenant ou jamais....

Mais alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 battent leur plein, il faut se rendre à l'évidence, il n'y aura pas de jeu Mario & Sonic pour célébrer et immortaliser l'évènement. C'est la première fois depuis 2007 et la sortie du premier titre sur Wii pour les jeux de Pékin que les deux mascottes ne se retrouvent pas aux Jeux Olympiques, et c'est bien dommage.

Il faut dire que ces derniers temps, Mario et Sonic sont, d'une certaine façon, redevenus des concurrents comme à la grande époque SEGA vs Nintendo et cela, aussi bien sur petits que sur grands écrans. Il est donc sans doute difficile aujourd'hui d'envisager un jeu avec ces deux mastodontes qui ont chacun de grandes ambitions et leur business de leur côté (films, jeux, parc d'attraction...)

Lee Cocker, un créatif qui a travaillé sur " tous les jeux Mario & Sonic" affirme d'ailleurs que la franchise Mario & Sonic s'est terminée avec Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Le CIO n'aurait pas renouvelé la licence...

Alors attention, bien que cela semble plausible, pour le moment, il ne s'agit que d'une rumeur.

Ce qui est étonnant, c'est que ni Mario ni Sonic n'aient trouvé d'autres partenaires pour fêter malgré tout les Jeux de Paris 2024. On aurait pu imaginer d'autres cross-over ou même un Nintendo All-Stars aux Jeux Olympiques de Paris 2024 (ou un SEGA All-Stars...) Si Lee Cocker n'a pas d'infos sur de possibles "spin-off" de Mario & Sonic, il se dit curieux de voir ce qui va se passer avec les premiers Jeux olympiques de l'eSport qui se dérouleront en 2025 en Arabie Saoudite...

En attendant des infos officielles, retrouvez la traduction des messages postés par Lee Cocker et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour mémoire, retrouvez NOTRE TEST DE MARIO & SONIC AUX J.O. DE TOKYO 2020 SUR NINTENDO SWITCH

,

Lire aussi :

,

For the people that are asking there will be no @MarioSonicGames for @Paris2024 the franchise finished with #MarioAndSonic at the #OlympicGames @Tokyo2020 I know because I worked on all the games in the franchise. #Olympics #PARIS2024 #videogames #gaming #esports #Nintendo #Sega pic.twitter.com/o5OPEksF5G