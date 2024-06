Mario et Sonic : en route pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

Mise à jour :

Euh... En fait, non.

News originale :

Que vous soyez à la maison, au boulot, dans le métro, en avion, chez le docteur ou même en prison. Où que vous soyez, il y a de grandes chances qu'aujourd'hui à 16h, vous vous connectiez au NINTENDO DIRECT de juin.

Au programme, près de 40 minutes d'infos sur les jeux à venir en 2024 sur Nintendo Switch. Sachant (pour être gentil) qu'il n'y en a pas des masses, on s'attend à ce que Nintendo réapprovisionne son catalogue avec de (nombreux) "nouveaux" titres.

On vous a déjà donné nos prédictions dans notre news spéciale où comme beaucoup, on préfère ne pas trop avoir d'espoir pour mieux être surpris sachant que depuis le début de l'année, Nintendo mise avant tout sur des valeurs sûres avec des remakes et des remasters de hits passés.

Cependant, on s'attend aussi à quelques nouveaux titres. Et pourquoi pas un nouveau Mario et Sonic aux jeux olympiques ? C'est en tout cas ce que semble teaser le spécialiste en rumeurs, Pyoro.

A dire vrai, on l'avait oublié celui-là, mais ça parait logique puisque les prochains Jeux sont attendus cet été à Paris et que depuis 2007, Mario et Sonic ne ratent jamais cet évènement. Pour autant, on peut se demander si Mario et Sonic se retrouveront ce coup-ci sur un nouveau jeu maintenant qu'ils sont, d'une certaine façon, redevenu concurrents (ne serait-ce que sur grand écran).

Sonic (ou Mario) pourrait alors affronter un autre héros ou une autre équipe de personnages... Pour en avoir le cœur net, rendez-vous à 16h (heure de Paris) pour découvrir ensemble ce nouveau NINTENDO DIRECT.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

