Nintendo Direct juin 2024 : toutes les infos et toutes les annonces

NINTENDO DIRECT - 18/06/2024 : Toutes les infos et toutes les annonces !

Le retour de Mario et Luigi ! Ca commence bien ! Mario & Luigi :L'Epopée Fraternelle le 7 novembre 2024 sur Nintendo Switch

le sur Nintendo Switch Présentation de Nintendo World Championships: NES Edition , le 18 juillet sur Nintendo Switch

, le sur Nintendo Switch L'ultime bataille de Fairy Tail débarque... Fairy Tail 2 cet hiver sur Switch

débarque... sur Switch Fantasian Neo Dimension , un RPG de Square Enix cet hiver sur Switch

, un RPG de Square Enix sur Switch Nouveau sport pour Nintendo Switch Sports : le basket en mise à jour gratuite cet été

: le basket en mise à jour gratuite MIO : Memories in Orbit débarque en 2025

débarque en 2025 Le génial Disney Illusion Island s'offre une mise à jour gratuite aujourd'hui !

s'offre une mise à jour gratuite aujourd'hui ! Hello Kitty Island Adventure annoncé pour 2025

annoncé pour Looney Tunes: Wacky World of Sports se dévoile pour une sortie à l'automne

se dévoile pour une sortie à Among Us obtient une mise à jour gratuite aujourd'hui !

obtient une mise à jour gratuite ! Farmagia débarque le 1er novembre 2024

débarque le Donkey Kong re-revient avec Donkey Kong Country Returns HD le 16 janvier 2025

le Dragon Quest III HD-2D Remake le 14 novembre 2024

le Dragon Quest I & II HD-2D Remake en 2025

en 2025 Funko Fusion le 14 septembre 2024

le Quelques extraits de Luigi's Mansion 2 HD le 27 juin

le The New Denpa Men le 22 juillet sur Nintendo Switch

le sur Nintendo Switch Metal Slug Attack Reloaded arrive aujourd'hui

arrive aujourd'hui Darkest Dungeon II le 15 juillet

le Le Nintendo Switch Online se met à jour et apporte quelques nouveaux jeux : The Legend of Zelda: A Link ti the Past Four Swords (GBA) Metroid: Zero Mission (GBA) Turok: Dinosaur Hunter (N64) et... Perfect Dark, le chef d'œuvre de Rare ! (N64)

se met à jour et apporte quelques nouveaux jeux : Phantom Brave: The Lost Hero débarque en 2025

débarque en Marvel Vs. Capcom en 2024

en Et il y aura bien un nouveau Mario Party en 2024 : Super Mario Party : Jamboree , le 17 octobre 2024

: , le Un Zelda avec le look du remake de Link's Awakening est annoncé. Surprise ! On y dirige Zelda à la recherche de Link ! The Legend of Zelda: Echoes of Widsom débarque le 26 septembre 2024 avec une Nintendo Switch Lite collector - Voir détails ICI

est annoncé. Surprise ! On y dirige à la recherche de Link ! débarque avec une collector - Voir Just Dance fait son petit tour annuel sur Switch avec l'édition 2025 prévu en octobre prochain

fait son petit tour annuel sur Switch avec l'édition 2025 prévu en octobre prochain LEGO Horizon Adventures se dévoile. Cet hiver sur Switch

se dévoile. Cet sur Switch Miaou ! Stray débarque enfin sur Nintendo Switch ! Cet hiver sur Switch

débarque enfin sur Nintendo Switch ! Cet sur Switch Le Hobbit fait un petit tour sur Switch avec Tales of the Shire , cet hiver sur Switch

, cet sur Switch Objection ! Ace Attorney Investigations Collection annoncé sur Nintendo Switch, le 6 septembre 2024

annoncé sur Nintendo Switch, le The Hundred Line -Last Defence Academy - arrivera début 2025 sur Switch

- arrivera sur Switch Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven - le remake intégral du jeu de Square disponible le 26 octobre

- le remake intégral du jeu de Square disponible Metroid Prime 4 s'offre un nouveau titre et son premier trailer. Bienvenu à Metroid Prime 4 : BEYOND.! Malheureusement, le jeu sortira en 2025

