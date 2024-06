Mario & Luigi: L'épopée Fraternelle se dévoile sur Nintendo Switch

C'est donc après plus de 9 ans d'inactivité que Nintendo s'est décidé à ressortir du placard sa licence Mario & Luigi. Jusque-ici réservée aux consoles portables, le prochain épisode dénommé Mario et Luigi :L’épopée Fraternelle sera le premier opus de salon. Au menu : Un nouveau chara-design pour Mario et son Frère Luigi, et une nouvelle aventure qui prendra place sur de mystérieuses îles. Les fans de la licence se rassure, le jeu aura toujours sa dose d'humour, et le gameplay coopératif entre les deux frères sera toujours de la partie durant les phases d'exploration et de combat. En attendant sa sortie le 7 novembre 2024 sur Nintendo Switch, nous vous laissons visionner sa vidéo de présentation ci-dessous.