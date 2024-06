Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven revient sur Nintendo Switch dans un Remake Full HD

MàJ : le jeu a été mis en ligne sur la boutique en ligne de Square Enix, et contre toute attente, une édition physique est bien prévue sur Nintendo Switch, avec en prime une traduction multi-langue incluant le français.

News originale :

Sorti initialement en 1993 au Japon, Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven s'apprête à revenir sur le devant de la scène dans un remake Full HD. Développé par l’équipe à l’origine de Trials of Mana, ce remake intégral est une aventure autonome. Il propose des graphismes modernisés, un gameplay stratégique retravaillé et diverses autres améliorations qui feront le bonheur des fans de SaGa et des personnes qui découvrent la franchise. Attendu pour le 24 octobre sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous. A noter que comme la plupart des épisodes de la licence, le public européen devra se contenter d'une version dématérialisée. Ceux qui préfèrent les versions physique pourront éventuellement guetter du côté du marché japonais et asiatique.

Dans Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, les joueuses et les joueurs se lanceront dans une aventure pour protéger et étendre leur empire à travers les générations. L’attaque de la patrie du protagoniste par l’un des Sept Héros légendaires, marque le point de départ d’une histoire de vengeance et de rédemption aux multiples embranchements, au cours de laquelle les joueuses et les joueurs devront lutter pour protéger ce qui leur est cher. Grâce au système de scénario libre emblématique de la franchise SaGa, leurs choix influenceront le déroulement de l’histoire, y compris l’identité de l’héritier ou de l’héritière du trône impérial à chaque nouvelle génération.

Les musiques originales et réarrangées du légendaire Kenji Ito, célèbre pour son travail sur la franchise SaGa, particulièrement sur SaGa Frontier, ainsi que sur la franchise Mana, les voix en japonais et en anglais, le système de timeline qui ajoute une nouvelle dimension aux combats stratégiques, les nouvelles mécaniques et bien d’autres nouveautés font de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven un véritable incontournable pour les fans de RPG.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven sera disponible au format physique pour Nintendo Switch et PlayStation 5. Il sera disponible au format numérique pour Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC (STEAM).