Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven fait le plein d'informations

La franchise SaGa revient en cette fin d'année 2024 avec un remake du second opus intitulé Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven. Proposé dès à présent en précommande sur l'eShop de la Nintendo Switch, Square Enix en a profité pour nous dévoiler un tas de nouvelles informations et d'images que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Pour rappel, Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven sera disponible à partir du 24 octobre sur Nintendo Switch et supports concurrents en versions physique et dématérialisé, et cet opus sera également sous-titré en français.

LES PERSONNAGES

Altan

Classe : Nomad

Nomade originaire de la belle steppe, il est doté d'une force et d'une dextérité à toute épreuve. Il est également spécialisé dans l'utilisation des haches.

Fatima

Classe : Nomad

Une nomade originaire de la belle steppe. Elle possède non seulement une grande dextérité et une grande rapidité, mais fait également preuve d'un grand potentiel en matière de magie.

Sophia

Classe : Crusader

Chevalier sacré très doué pour les arts magiques. Elle manie une grande variété de sorts avec puissance et précision à la place des armes.

Georg

Classe : Crusader

Un chevalier sacré doté d'une grande force. Il excelle dans le combat rapproché tout en usant des sorts pour sa défense.

Karl

Classe : Martial Artist

Ayant passé des années à perfectionner ses compétences dans le repaire des dragons, la force innée de ce bagarreur fait de lui un artiste martial naturel. En tant que maître dragon, il dirige le repaire des dragons et est responsable de la protection du peuple de Nibel.

Henrique

Classe : Corsair

Un corsaire élevé sur les vagues houleuses de la mer de Longit. Bien que la magie et lui soient comme l'eau et l'huile, son agilité le rend idéal pour le combat au corps à corps. Il vit dans les régions de Nuono et de Mobelm et est un expert des voyages en mer.

Eirik

Classe : Saigo Clansman

Un membre puissant du clan Saigo avec un corps renforcé et endurci. C'est un combattant puissant qui excelle dans le maniement des armes lourdes. Les Saigo vivent et voyagent avec les mu, une espèce bovine qui migre chaque année à travers le détroit gelé de Nazelle.

Kelud

Classe : Salamander

Salamandre originaire du mont Comroon, elle manie la pyrologie aussi facilement qu'elle respire. Leurs prouesses physiques ne doivent pas non plus être sous-estimées. Ils ont élu domicile au pied du volcan, fidèles à leur terre malgré les dangers de l'arrivée de Wrathfount.

Jeanne

Classe : Amazon

Une guerrière intrépide nourrie par les étendues sauvages et impitoyables de Salamat. Sa plus grande arme au combat est sa dextérité.

Les Amazones vivaient autrefois à Eirunep avant que les hommes de leur tribu ne soient attirés par Rocbouquet des Sept Héros, ne laissant que les femmes qui formèrent leur propre communauté.

CAPACITÉS : Chaque classe de personnage dispose d'une capacité unique, offrant au joueur une variété d'avantages spécifiques à chaque personnage. Parmi les avantages offerts par les aptitudes, citons l'augmentation des HP, l'amélioration des dégâts magiques, l'amélioration des attributs, l'augmentation des taux de chute des objets, etc. Les capacités peuvent être débloquées en faisant participer cette classe de personnage à un certain nombre d'affrontements ennemis et en les remportant.



Une fois qu'une capacité a été apprise, elle peut être maîtrisée en gagnant encore plus de batailles. Les capacités maîtrisées peuvent alors être équipées sur d'autres classes de personnages au lieu d'être liées à leur classe d'origine.

FRAPPES PRÉVENTIVES Si vous vous approchez d'un ennemi sans le remarquer, le joueur peut lancer une attaque surprise. Lorsque l'attaque préventive est réussie, l'ennemi subit de légers dégâts et sa vitesse d'action est réduite dès le premier tour. De plus, la suite du joueur gagnera un peu de charge pour la jauge d'overdrive. L'utilisation des frappes préventives place la suite de l'Empereur dans une position avantageuse au début de la bataille. Le joueur peut également recevoir des attaques surprises. Si la suite de l'empereur tombe dans une embuscade, sa formation sera désorganisée et elle ne pourra pas fuir le combat pendant un certain nombre de tours.

CHAÎNES D'ATTAQUES UNIES Au fur et à mesure que le jeu progresse, le nombre de membres de la suite qui peuvent agir ensemble pour une attaque unie peut augmenter. L'attaque unie commence avec un minimum de deux personnages et peut être améliorée jusqu'à une attaque unie à cinq chaînes. Les rencontres qui se terminent par une attaque unie donnant le coup de grâce accordent un bonus de TP (EXP) à l'ensemble de la suite. La jauge d'overdrive, nécessaire pour lancer une attaque unie, est conservée entre les rencontres. Une fois que des chaînes d'attaques unies plus longues sont débloquées, elles peuvent être utilisées au combat en augmentant de façon répétée la jauge d'overdrive. Une fois qu'une attaque unie a été lancée au cours d'une rencontre, la prochaine attaque unie utilisée au cours de la même rencontre inclura plus de membres de la suite.

TECHNIQUES ET SORTILÈGES Les personnages peuvent dépenser des points de combat (BP) pour utiliser les techniques et les sorts puissants de leur répertoire. Les BP ne se reconstituent pas automatiquement entre les rencontres ; ils peuvent être récupérés en séjournant dans des auberges, en utilisant des consommables ou en interagissant avec des zones de récupération de BP. Fillet Technique de l'épée Découpez rapidement votre ennemi en lambeaux.

Jet de pierre Sort de terrologie Faites pleuvoir des pierres sur l'ennemi pour lui infliger des dégâts.

Arpenteur Technique de la hache Abattez votre hache comme on fend un énorme tronc d'arbre. Inflige des dégâts critiques aux ennemis de la flore.

Ruée vers la pétrification Technique de la lance Visez directement les points de pression de votre ennemi et transpercez-les avec une grande précision. A une chance d'infliger la pétrification à la cible.



FORGE D'AVALON Une fois la forge établie dans la capitale, le joueur pourra dépenser des matériaux et des couronnes (la monnaie de l'univers) pour développer de nouvelles armes, de nouveaux boucliers et de nouvelles armures, ainsi que pour reforger les armes existantes afin de les rendre plus résistantes. Une fois que les matériaux et les couronnes nécessaires ont été dépensés, le développement ou la refonte peut commencer. Un certain temps devra s'écouler avant de pouvoir récupérer l'équipement, ce qui peut se faire soit en remportant des batailles, soit en déclenchant un saut dans le temps au fil de l'histoire. Les matériaux nécessaires au développement ou à la refonte de l'équipement peuvent être obtenus dans des coffres au trésor, dans l'overworld indiqué par une lueur interchangeable, ou déposés par les ennemis en combat.

COMPOSITION DE L'ÉQUIPE De nouvelles classes de personnages peuvent être découvertes et recrutées en progressant dans les différents épisodes de scénarios libres qui se déroulent à travers le monde. Les alliés des classes recrutées peuvent être ajoutés à tout moment en se rendant dans une taverne.

CARTE DU MONDE Les lieux précédemment visités ou déverrouillés sont visibles sur l'écran de la carte du monde. Il est possible de se déplacer rapidement en sélectionnant l'endroit où l'on souhaite se rendre sur la carte du monde. Certaines zones disposent de sous-locations supplémentaires qui peuvent être sélectionnées pour plus de facilité, comme la possibilité de se téléporter directement dans la salle du trône du château d'Avalon.