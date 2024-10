Romancing Saga 2: Revenge of the Seven s’offre une ultime salve d’informations avant sa sortie sur Nintendo Switch

Prochaine sortie majeure de Square Enix avant un certain Dragon Quest III HD-2D, et petite prise de risque pour la licence, Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven s'apprête à proposer aux joueurs une version remaniée de son remake en full HD de son RPG à succès sorti initialement en 1993. Outre son lifting, le jeu propose également un sous-titrage en français. Si nous avons déjà une démo à notre disposition pour nous faire un premier avis, Square Enix nous livre une ultime salve d'informations à la veille de la sortie du jeu qui sortira donc le 24 octobre 2024 sur Nintendo Switch et PS5.

Classes de personnages jouables

La Garde Impériale nouvellement créée est composée de soldats triés sur le volet, dépendant directement de l'Empereur de Varennes. Fidèles à leur réputation de soldats les plus forts de l'Empire, ils sont tous des élites honorables.

Wallenstein

Garde Impérial

Minerva

Garde Impériale

Sharrkan

Garde du Désert

Formés pour protéger l'Empire, les gardes du désert sont composés de guerriers du désert qui font régner l'ordre sur Teretuva. Ces guerriers manient des lames incurvées uniques.

Hamba

Chasseur

Groupe de combattants rassemblés pour protéger l'Empire, les Chasseurs sont originaires de tribus vivant de la terre dans la région de la Savane. Un certain nombre d'entre eux ont été victimes de l'invasion des insidieuses termites.

Windy

iris

Un peuple non-humain originaire des hauts plateaux du Mont Chikapa, dans la région de l'extrême est. Ils possèdent des ailes et des griffes qui ressemblent à celles des oiseaux. Ils n'aiment pas l'air pollué qui règne près du sol, mais ont une passion pour la musique.

Principaux personnages secondaires (non jouables)

Victor

Prince héritier de l'Empire de Varennes, qui a de la sympathie pour son jeune frère Gérard. Lors de l'attaque de la capitale par Kzinssie, il déclenche sa technique fétiche, le Flowing Slash, mais celle-ci ne parvient pas à arrêter le Héros et il perd la vie.

Orieve

Une mystérieuse voyante. Elle visite Avalon pour avertir Léon de la menace que représentent les Sept Héros et lui révèle le secret de la magie de l'héritage.

Sagzaar

Un homme entouré de mystère que l'on peut trouver dans les ruines du Lac Errant. Il détient des secrets concernant l'un des sept héros, Wagnas.

Hierophant

Le père d'Orieve, la voyante qui a révélé les secrets de la magie successorale à l'empereur Léon. Dans leur société, le hiérophante était une position rivalisant avec celle du roi.

Hiraga

Membre d'une lignée d'inventeurs vivant à Somon. Le surnom de Hiraga se transmet de génération en génération. Parmi ses inventions notables, on peut citer le Windmaker construit par Hiraga XI, ainsi que l'automate totalement indépendant Coppelia quelques générations plus tard.

Thomas

Fils cadet du roi Harold de Cumberland. Il est le deuxième prince et le frère cadet de Georg et Sophia. C'est une âme douce et bienveillante.

Sekishusai

Un épéiste qui sert le roi Ato dans le royaume oriental de Yauda, jurant allégeance et fidélité à la fois à ses principes et à son roi. Son petit-fils est Jubei, de la Levante Guard.

Contenu Post-Game

Rematch des sept héros Après avoir terminé l'histoire principale, un donjon appelé Dreadhome apparaîtra, où vous pourrez combattre les « échos des sept héros » sous certaines conditions. Les échos des sept héros prennent la forme d'êtres humains et sont beaucoup plus forts que les monstres qu'ils ont affrontés dans l'histoire principale. Ils utilisent des techniques familières ainsi que de nouvelles techniques puissantes. Après avoir rempli les conditions et vaincu les échos des sept héros, vous obtiendrez l'équipement utilisé par chacun des sept héros. En les équipant, vous pourrez faire miroiter et utiliser des techniques spéciales.

Un combat sans fin contre les Termites, ennemis de l'humanité Termites : Des monstres insectoïdes qui vivent dans les profondeurs de la région de la Savane. Outre leur nature agressive, ils sont extrêmement résistants et se multiplient rapidement, poussant les taupes au bord de l'extinction. Ils représentent une menace pour toutes les races. Real Queen : La forme finale de la reine des termites qui a pris de l'ampleur depuis longtemps dans les souterrains d'Avalon. Son immense pouvoir suffit à faire trembler les Sept Héros, même à leur apogée. Dread Queen : Après avoir terminé le jeu principal, le combat contre la reine des rois, la Dread Queen, vous attend. On dit que la Reine de l'effroi est à l'origine de toutes les termites, qu'elle possède la dureté et l'immense puissance qui conviennent au plus haut de leurs rangs. Elle tient le monde entier dans un étau de peur et se considère comme le maître de tous les êtres vivants.

La Reine redoutable peut être défiée autant de fois que vous le souhaitez. Essayez de battre votre record en la battant en un minimum de tours !

New Game + Vous pouvez commencer une nouvelle partie qui reprend les statistiques et l'équipement de vos personnages, les capacités apprises et les formations, en utilisant les données de sauvegarde où vous avez vaincu la Reine redoutable.

Des niveaux de difficulté encore plus élevés Après avoir vaincu la Dread Queen, de nouveaux niveaux de difficulté « Expert » et « Romancing » sont débloqués. Le niveau « Expert » est censé être un niveau de difficulté qui maintient le défi même lors des rejouements suivants.

Le niveau « Romancing », quant à lui, est conçu pour être si difficile que le joueur devra essayer de préparer les données de sauvegarde les plus solides possibles pour commencer un fichier NG+ afin d'en venir à bout.