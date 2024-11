Shinichi Tatsuke : Dans les coulisses du retour de Romancing SaGa 2 - Interview exclusive

J'ai eu l'opportunité de poser quelques questions à Shinichi Tatsuke, le producteur du remake de Romancing SaGa 2, désormais sous-titré Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven. Ce titre emblématique, récemment paru sur toutes les consoles, est désormais disponible sur Nintendo Switch. Cet entretien s'est déroulé par échange de mails, grâce aux relations presse mandatées par Square Enix, que je remercie chaleureusement pour cette opportunité.

Parcours et vision du jeu vidéo

Pouvez-vous nous parler de votre parcours personnel, de ce qui vous a mené vers la série Romancing SaGa, et quel est votre rôle en tant que producteur dans la direction créative d’un remake par rapport à un jeu original ?

Après la sortie du remake de Trials of Mana en 2020, je cherchais le prochain projet à développer. C’est à ce moment que l’équipe de SaGa m’a approché, et nous avons commencé le développement. Pour un remake, nous analysons d’abord l’œuvre originale en profondeur afin d’en identifier les forces et les éléments qui peuvent être difficiles à conserver dans le contexte actuel. À partir de là, nous imaginons à quoi ressemblerait le jeu s’il était publié pour la première fois aujourd’hui.

Selon vous, qu’est-ce qui rend la franchise SaGa unique dans l’univers des RPG ?

Alors que de nombreux RPG suivent une progression centrée sur un scénario, SaGa adopte une approche basée sur l’expérience. Par exemple, il existe maintenant de nombreuses vidéos de gameplay sur YouTube, mais chacune propose une expérience très différente. SaGa est un jeu où vous créez votre propre histoire, et c’est ce qui fait sa particularité.

Romancing SaGa 2 : Revenge of the Seven

Comment avez-vous abordé le challenge d’adapter Romancing SaGa 2 pour une audience moderne, et quels éléments ou mécaniques du gameplay original ont été les plus difficiles à adapter ?

Nous avons conservé le lore, le scénario et des mécaniques uniques comme le système Glimmer et les formations. En revanche, d’autres éléments comme les mécaniques, les graphismes, l’interface et les contrôles ont été modernisés pour rendre le jeu plus accessible. L’histoire originale comportait des interactions complexes et des embranchements parfois difficiles à comprendre. Les garder tels quels rendait le récit abrupt et difficile à suivre. Il a donc fallu simplifier et clarifier ces aspects, ce qui a été un travail ardu.

L'ajout des modes de difficulté et de la bande-son réarrangée est très apprécié. Comment ces choix ont-ils été décidés ?

Les sessions de test ont montré que la progression était totalement différente entre les joueurs connaissant le jeu original et ceux qui ne le connaissaient pas. C’est pourquoi nous avons décidé de créer des niveaux de difficulté. Quant à la musique, les morceaux réarrangés par Kenji Ito sont incroyables, mais les morceaux originaux sont également très nostalgiques. Nous avons donc inclus les deux pour satisfaire tous les fans.

L’empreinte créative et l’impact culturel

L’approche intergénérationnelle de Romancing SaGa 2 est unique. Quels thèmes vous inspirent le plus dans cette histoire évolutive, et quelles influences culturelles (japonaises ou occidentales) avez-vous intégrées dans la série ?

Je n’ai pas participé au développement du jeu original, donc je ne peux pas répondre à cette question.

La franchise SaGa et ses ambitions

Avec le succès des remakes, comment percevez-vous l’avenir de la série SaGa au niveau international ?

Si la série continue d’être adoptée par un nombre croissant de joueurs, je pense que nous pourrons produire de plus en plus de nouveaux jeux.

Technologie et adaptation

Quels défis avez-vous rencontrés pour actualiser la technologie du jeu et répondre aux standards graphiques et de gameplay modernes, notamment sur la Nintendo Switch ? En quoi l’expérience de Romancing SaGa 2 est-elle unique en mode portable ?

Tous les donjons et autres structures ont été reconstruits. Dans le jeu original, la structure des donjons était simple, et les ennemis vous fonçaient dessus les uns après les autres. Cela semble très artificiel en 3D. Recréer ces éléments sans que la structure tridimensionnelle paraisse étrange a été un vrai défi.

La relation avec les fans

Comment les retours des joueurs influencent-ils le développement de la série, et avez-vous des anecdotes d’interactions marquantes avec la communauté qui ont influencé ce remake ?

Les retours des joueurs nous ont aidés à comprendre quelles parties du jeu étaient déséquilibrées ou difficiles à jouer.

Direction créative et musicale

En termes de bande-son, quels étaient les objectifs pour moderniser les compositions tout en respectant le style musical original ? Comment la musique contribue-t-elle à l’immersion des joueurs dans le jeu ?

Nous avons cherché à réaliser des arrangements qui respectent la musique originale, sans tomber dans des choix trop excentriques. À l’époque, le nombre de notes disponibles était limité, alors j’ai demandé à Kenji Ito de créer des morceaux qu’il aurait composés s’il avait eu accès à un plus grand éventail de notes. Nous avons également visé un son tridimensionnel qui s’intègre bien dans l’espace 3D du jeu.

Le futur de la série et de l'industrie

Si vous aviez une liberté totale, quel serait le prochain projet ou l’évolution que vous aimeriez voir pour la série SaGa ?

Aucun projet n’a été confirmé pour l’instant, alors je vous invite à attendre nos prochaines annonces.

