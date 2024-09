Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven s'offre une nouvelle salve d'informations et d'images

Le sortie prochaine de Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven est l'occasion pour Square Enix de ramener sur le devant de la scène l'un des meilleurs opus de la "saga", avec une refonte totale adaptée aux standards d'aujourd'hui. Toujours attendu pour le 24 octobre 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir ci-dessous les nouvelles illustrations accompagnées d'une myriade d'informations.

PERSONNAGES ET CLASSES

Regulus

Mage Freelance

Un mage qui fait des recherches sur les arts mystiques au Laboratoire d'incantations. Il possède une grande puissance magique et est particulièrement doué en hydrologie et en terrologie.

Rose

Mage Freelance

Une mage qui fait des recherches sur les arts mystiques au laboratoire des incantations. Elle se targue d'une grande expertise dans le maniement des sorts de pyrologie et de terrologie.

Shiyuan

Stratège

Parmi les étudiants déjà illustres de l'Université impériale, seuls les meilleurs sont autorisés à se tenir aux côtés de l'Empereur en tant que stratèges. Shiyuan est un stratège doué et maîtrise la magie. Il a de sérieux doutes sur l'ancien art magique de l'umbrologie.

Jubei

Levante Guard

La Levante Guard est composée de guerriers venus de l'Est, jurant fidélité à l'Empereur et servant à protéger l'Empire. Jubei est rompu à un style unique de maniement de l'épée, transmis de génération en génération dans le royaume de Yauda.

Natalie

Plongeuse

Natalie est une pêcheuse de Toba, sur la côte occidentale de la mer de Longit Sud. Son travail contribue à soutenir l'économie de sa ville natale.

Siero

Taupe

Siero est membre d'une race de créatures ressemblant à des taupes qui vivent sous la savane. C'est un artisan taupe doué, capable de créer toutes sortes d'objets. Les taupes ont été poussées au bord de l'extinction par les termites.

Thetis

Néréide

Une sirène qui vit dans le lac Aqua, dans les Ludon Highlands. Thetis déteste la saleté des eaux du lac et évite généralement les gens de la terre. Les Néréides sont considérées comme une espèce distincte des sirènes d'Atlanticus.

COMBAT

Apprentissage de nouvelles techniques via le système des lueurs Les joueurs peuvent vérifier quelles classes de personnages peuvent apprendre quelles techniques grâce au tableau des lueurs. Les différentes classes de personnages ont des affinités différentes pour l'apprentissage des techniques. Les techniques qui n'ont pas encore été apprises apparaissent sous la forme d'une série de points d'interrogation, tandis que les techniques qui ne peuvent pas être apprises parce que la classe de personnage est incapable de les manier sont marquées d'une icône barrée d'une ligne diagonale.

Nouveaux sorts et formations Romancing SaGa 2 : Revenge of the Seven introduit de nouveaux sorts et formations qui n'étaient pas présents dans le jeu original. En voici quelques exemples :

SYSTÈME

Développement : Laboratoire d'incantations Les sorts appris via le système de lueur seront enregistrés dans le laboratoire d'incantations, où ils pourront être enseignés à d'autres personnages d'un niveau suffisamment élevé dans l'école de sorts (élément) appropriée.

être enseignés à d'autres personnages ayant un niveau suffisamment élevé dans l'école de sorts appropriée (élément). Les joueurs peuvent également développer de puissants sorts « synthétisés » - des sorts qui combinent deux éléments différents - en trouvant des Vieux Livres cachés dans les donjons et dans l'overworld.

Développement : Université impériale

L'Université impériale permet aux joueurs de passer des examens impériaux, testant leurs connaissances dans une variété de sujets différents.

La réussite à ces examens permet d'obtenir des matériaux d'artisanat et des couronnes (monnaie de l'univers).

Les joueurs peuvent également visiter l'Odeum de l'Université impériale pour écouter les arrangements originaux et mis à jour de la bande-son du jeu.

Développement : Jardins d'Avalon Une fois développés, les jardins d'Avalon encourageront le tourisme dans la capitale, augmentant les revenus impériaux (signifiés par la quantité de couronnes obtenues en gagnant des rencontres).

Les jardins deviendront de plus en plus luxuriants au fur et à mesure que les batailles seront gagnées, ce qui augmentera les revenus.

Niveau impérial Cette fonction permet aux joueurs de vérifier le niveau général des armes et des sorts de l'Empire. Le niveau général de l'Empire augmentera tant que les armes et les sorts seront utilisés au combat et que leurs niveaux seront augmentés. À mesure que le niveau général de l'Empire augmente, le niveau de base et la force des nouveaux membres de la suite recrutés dans les tavernes augmentent également. L'écran de classement impérial affiche également la force de l'ennemi, le revenu impérial actuel et les résultats des batailles.

Chroniques impériales Les Chroniques impériales permettent aux joueurs de voir un enregistrement de tout ce qu'ils ont fait dans l'histoire jusqu'à présent, ainsi que les prochains objectifs possibles (c'est-à-dire les quêtes en cours et les quêtes terminées). En sélectionnant une quête en cours, celle-ci sera indiquée sur la carte du monde et sur le terrain, guidant ainsi le joueur vers la prochaine étape.

Mr. S Finder M. S est un visage familier pour tous les fans de SaGa, et il a l'habitude d'apparaître dans toutes sortes d'endroits bizarres à travers le monde, des villes aux donjons. Chaque fois que M. S est trouvé, il récompense le joueur avec un autocollant. La collecte d'autocollants permet de débloquer toutes sortes d'avantages, comme l'augmentation du montant des revenus après chaque victoire, la réduction du temps nécessaire à la construction de nouvelles installations ou la révélation de l'emplacement de coffres au trésor non découverts.

SCÉNARIO LIBRE

Scénario libre : Le navire coulé Un jour, la petite ville portuaire de Toba, dans le sud de Longit, est frappée par une violente tempête qui ne semble pas vouloir s'arrêter. La tempête a empêché les habitants de pêcher. Un plongeur de la ville informe l'empereur qu'un pirate du nom de Garon a fait naufrage quelque part au milieu de la mer de Longit Sud après avoir été attaqué par Narwhal, le maître des mers. Garon hante toujours la région et son fantôme est soupçonné d'être à l'origine de la tempête. Les joueurs peuvent voyager sous l'eau avec l'aide des hommes-poissons ou de la sorcière, et c'est à eux de choisir à qui ils demanderont de l'aide.

Scénario n°1 : Chercher de l'aide auprès des pêcheurs Si le joueur fait la paix avec Narval après qu'elle ait détruit l'un des ponts de l'Empire, un messager des sirènes lui donnera la potion des sirènes.

L'utilisation de la potion de sirène permet au joueur d'atteindre l'épave engloutie. Garon, le pirate fantôme qui a invoqué la tempête, attend la suite dans les profondeurs de l'épave.

Scénario N°2 : Chercher de l'aide auprès de la sorcière :



Si le joueur cherche à rencontrer la sorcière, il devra entreprendre une quête qui l'obligera à obtenir l'aide de différentes races et à lui remettre les matériaux nécessaires. Une fois cela fait, la sorcière récompensera le joueur en lui donnant la potion. L'utilisation de la potion de sirène permet au joueur d'atteindre l'épave engloutie. Garon, le pirate fantôme qui a invoqué la tempête, attend la suite dans ses profondeurs.