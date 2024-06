Just Dance 2025 Edition se dévoile enfin

À chaque nouvelle année son nouveau zapping de fin d'années, son nouveau spectacle des Enfoirés, son nouveau Call of Duty mais aussi et surtout son nouvel épisode de Just Dance avec sa quarantaine de nouvelles pistes. Dès octobre prochain , Ubisoft change d'année en proposant son annuel Just Dance 2025 Edition avec au menu quarante nouvelles pistes dont :

Poker Face Lady Gaga

Calabria 2007 Enur feat. Natasja

Yes, and? Ariana Grande

Unstoppable Sia

Basket Case Green Day

Cette fois-ci la nouveauté sera la possibilité de choisir entre trois coachs pour se déhancher de façon modérée, intermédiaire ou de façon appuyée.