Just Dance 2025 Edition - Enflammez votre salon dès à présent sur Nintendo Switch

C'est l'heure de faire de la place devant votre téléviseur, Just Dance 2025 Edition est désormais disponible sur Nintendo Switch, de quoi vous permettre de rassembler amis et famille pour des shows endiablés sur une quarantaine de nouveaux morceaux. Nous vous laissons découvrir pour l'occasion le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Développé par Ubisoft Paris, Just Dance 2O25 propose du tout nouveau contenu : 40 nouveaux morceaux, allant des tubes les plus populaires aux incontournables de la pop, en passant par les classiques intemporels, les tubes viraux d’internet et les collaborations exclusives avec certaines des marques les plus connues de la pop culture :

Ariana Grande, récompensée aux Grammy Awards et icône de la pop, fait son entrée dans le jeu avec 5 de ses morceaux les plus populaires comme Yes, and ? et One Last Time.

Just Dance s’est aussi associé à Galantis, avec sa chanson “BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem)” et à l’ERG Neurodiversité d’Ubisoft pour produire une map spéciale pour sensibiliser sur le TDAH (Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité)

Just Dance 2025 propose 40 nouvelles chansons et univers différents incluant :