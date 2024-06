Farmagia en dévoile davantage avec un trailer étendu

Nouveau projet porté par Marvelous Europe, Farmagia se présente comme un jeu d'action où les joueurs devront faire pousser leurs monstres. Pour en apprendre davantage sur le titre présenté lors du dernier Nintendo Direct, Marvelous nous propose un trailer étendu à retrouver ci-dessous. Pour rappel, Farmagia sera disponible le 1er novembre 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, et aura également le droit à une version physique.

La bande-annonce met en avant la chanson du thème de Farmagia, "Life is Beautiful", interprétée par ASIAN KUNG-FU GENERATION, un groupe de rock composé de Masafumi Gotoh (chant et guitare), Kensuke Kita (guitare et chant), Takahiro Yamada (basse et chant) et Kiyoshi Ijichi (batterie), formé en 1996. De plus, il a été révélé qu'un projet d'animation était en cours de production, et que de plus amples informations seraient communiquées ultérieurement.