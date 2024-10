Farmagia - Le nouvel Action-RPG de Marvelous ouvre ses précommandes et s'offre un nouveau trailer

Mélange d'élevage de monstres et d'action, Farmagia est le prochain titre de Marvelous à débarquer sur Nintendo Switch et supports concurrents début novembre. En attendant ce petit mois qui nous sépare de la sortie du jeu, nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date ci-dessous. Pour les plus impatients, les précommandes physiques de Farmagia ont déjà démarrées en attendant la sortie officielle du jeu le 1er novembre prochain .

Dans le monde de Felicidad, des fermiers connus sous le nom de Farmagia élèvent et commandent des monstres, qui vivent en harmonie sous l'œil vigilant du Magus Diluculum. Cette paix a apporté la prospérité à la terre jusqu'à la mort du Magus, qui a attiré des opportunistes cherchant à utiliser les monstres pour s'emparer du pouvoir. Le conflit qui s'étend atteint la ville de Centvelt, forçant le résident Farmagia Ten et ses amis à rejoindre la bataille contre le nouveau dirigeant despotique Glaza. Les joueurs incarneront Ten et ses amis Farmagia, cultivant et commandant une armée de monstres bien de chez eux, tout en explorant les terres traîtresses de Felicidad, à la recherche de ressources précieuses pour améliorer leur ferme. Au fur et à mesure que les compétences et la ferme de Ten s'améliorent, il aura accès à plus de monstres à élever et à de nouveaux traits qui l'aideront dans son combat pour la liberté !