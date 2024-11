Farmagia - Le croisement entre Harvest Moon et Pokémon est disponible sur Nintendo Switch

Vous en avez marre des simulations agricoles où vous faites pousser des légumes pour renflouer vos caisses ? Et si à la place vous faisiez pousser des monstres pour sauver le monde, le tout designé par Hiro Mashima, le papa de Fairy Tail ? C'est en tout cas ce que propose Farmagia, disponible depuis le 1er novembre 2024 sur Nintendo Switch, notre test arrivera prochainement dans nos colonnes. D'ici là, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Marvelous et Hiro Mashima s'associent pour présenter une toute nouvelle aventure pleine de combats de monstres effrénés et de simulation agricole satisfaisante. Après la mort du souverain de Felicidad, Glaza, le seigneur tyrannique, se saisit du pouvoir et impose un régime autoritaire aux habitants du monde. Incarnez Ten et ses amis Farmagia et commandez une armée de monstres, pour explorer et combattre à travers les terres perfides du Monde souterrain, en collectant des ressources pour reprendre votre ferme. Vous y améliorerez vos compétences en tant que Farmagia, en élevant de nouveaux monstres et en développant leurs nouvelles capacités, afin d’améliorer vos chances de gagner contre Glaza et l’Oración Seis.

Avec son style unique, Hiro Mashima donne vie à des personnages mémorables et à des monstres originaux qui font de Farmagia le jeu ultime d’action et d’élevage de monstres !