Une Nintendo Switch Lite dorée Hyrule Edition pour la sortie de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Pour célébrer la sortie de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom dévoilé lors du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver les détails ICI), Nintendo a annoncé la sortie le même jour d'une Nintendo Switch Lite Hyrule Edition. La console incluera un abonnement individuel d'un an au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. En attendant d'autres détails, retrouvez quelques images de la console sur cette page.

Cette #NintendoSwitchLite spéciale aux couleurs de The Legend of #Zelda sera disponible le 26/09. Grâce aux 12 mois d'abonnement individuel à #NintendoSwitchOnline + Pack additionnel inclus, vous pouvez aussi profiter de toute une collection de classiques de la série !

Pour rappel, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sera disponible le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch. Plus de détails sur ce nouveau Zelda dans notre news spéciale.

Faites appel à la sagesse de la princesse Zelda pour sauver le royaume d'Hyrule dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sur Nintendo Switch. D'étranges failles sont apparues à travers Hyrule et ont causé la disparition de ses habitants... ainsi que d'un certain épéiste. C'est désormais à la princesse Zelda qu'il revient de voler au secours de son royaume. Faites équipe avec la mystérieuse fée Tri et utilisez les pouvoirs du sceptre de Tri pour apprendre comment créer des reproductions, aussi appelées échos, de toutes sortes de choses. Vous pourrez ensuite créer ces échos à volonté pour résoudre des énigmes et affronter vos ennemis. Créez par exemple des échos de cubes d'eau pour atteindre de nouvelles hauteurs, construisez des ponts à l'aide de vieux lits, lancez des rochers sur vos ennemis et découvrez par vous-même toutes sortes de combinaisons d'échos pour faire les choses à votre façon. Vous pouvez même créer des échos de monstres pour qu'ils combattent à vos côtés !

LIRE AUSSI : Retrouvez toutes les infos et toutes les annonces du Nintendo Direct de juin 2024 dans notre news récap'

,