Kid Icarus : Les trois trésors sacrés - Redécouvrez le dernier niveau du jeu culte de la NES avec le Nintendo Switch Online

Avec l'abonnement au Nintendo Switch Online vous pouvez évidemment jouer en ligne mais aussi avoir accès à pas mal de petites exclusivités dont notamment la possibilité de jouer à pas mal de jeux NES (voir ICI ) et Super Nintendo (voir là). Ce sont les jeux originaux en Haute Définition avec la possibilité de les partager avec ses amis en ligne. On l'oublie mais certains titres bénéficient aussi de versions spéciales. Ainsi, en ce moment vous pouvez découvrir ou redécouvrir le dernier niveau du jeu Kid Icarus sorti en 1986 sur NES grâce à une version nommée "Les trois trésors sacrés". Vous avez ainsi accès à toutes les armes (le bouclier miroir, la flèche de lumière et les ailes de pégase) et vous pouvez alors aller affronter Médusa sans problèmes ! Un petit bonus sympas qui vous permet ensuite de refaire le jeu armé jusqu'au dents.

Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez notre vidéo ci-dessous. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.