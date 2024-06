Nintendo Switch Online - Les catalogue de la GBA et de la N64 se mettent à jour

Si vous ne le savez pas encore, être abonné au Nintendo Switch Online permet aux joueurs de profiter en plus du jeu en ligne de la console virtuelle NES pour re-découvrir d'anciens classiques. Et pour ceux qui sont abonnés à la formule + Pack Additionnel, ils peuvent également profiter entre autres des consoles virtuelles de la N64 et de la GBA. C'est justement ces deux dernières qui sont à l'honneur du dernier Nintendo Direct avec l'ajout de 4 nouveaux titres :

Console Virtuelle GBA

The Legend of Zelda: Link's Awakening + Four Swords

Metroid: Zero Mission

Console Virtuelle N64 - Public Averti :

TUROK Dinosaur Hunter

Perfect Dark

L'ensemble des 4 titres sont disponibles dès aujourd'hui, donc n'oubliez pas de mettre les applications à jour !