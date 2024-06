Xena, Retour vers le Futur, Chucky, The Thing... Les licences cultes prennent la grosse tête avec Funko Fusion

Il y a quelques années , la pop culture a eu droit à un cross-over d'anthologie avec LEGO Dimensions; un jeu mélangeant pêle-mêle des licences aussi différentes que le Magicien d'Oz, Retour vers le Futur, Adventure Time, Sonic, Gremlins, Les Simpson ou encore les DC comics. Seul problème, pour pouvoir profiter de tous les univers, il fallait acheter des packs avec des figurines.

Neuf ans plus tard , un nouveau cross-over mélangeant différentes licences se prépare à arriver sur PC et consoles. Nommé Funko Fusion, le jeu fait se rencontrer de très nombreuses licences (anciennes et nouvelles) dans un jeu d'action frénétique, en reprenant une bonne partie de la collection des figurines Funko Pop (avec leurs grosses têtes).

Toutefois, contrairement à LEGO Dimensions,la collection de figurines est incluse dans le jeu de base et il n'y a pas besoin d'acheter des figurines pour profiter des différents univers et personnages (même si on peut s'attendre à des DLC) .

Au programme, des licences aussi diverses que Jurassic World, Retour vers le futur, Les Dents de la mer; The Thing, Chucky, Battlestar Galactica, The Walking Dead, Shaun of the Dead, The Umbrella Academy, Les maîtres de l'Univers, Invincible ou encore Xena, la guerrière.

Bien plus gore et irrévérencieuse que l'anthologie LEGO, Funko Fusion est attendu le 13 septembre 2024 sur PC et consoles dont la Nintendo Switch. En attendant d'autres détails, retrouvez le trailer, une vidéo de gameplay et la présentation de Funko Fusion ci-dessous.

Vivez un festival de fandom comme jamais auparavant dans Funko Fusion ! Jouez à travers des mondes emblématiques et des personnages mashup inspirés de certaines de vos franchises préférées dans un jeu d'action-aventure avec un humour authentique et irrévérencieux unique de la part des esprits créatifs de 10:10 Games . Exprimez votre fandom avec plus de 60 personnages jouables uniques issus de plus de 20 franchises préférées des fans , tous recréés avec amour dans Funko Pop ! formulaire. Explorez des mondes incroyables inspirés de Jurassic World, Retour vers le futur, JAWS, The Thing, Chucky, Battlestar Galactica, Hot Fuzz, The Umbrella Academy, Masters of the Universe, Invincible et bien d'autres encore

,

,