Funko Fusion - Mega Man rejoint le casting

Faire un jeu vidéo sur une licence de figurines, beaucoup s'y sont essayé, peu en sont revenu. Mais ce n'est pas ça qui va arrêter le développeur 1010 Games pour son prochain titre Funko Fusion. Mettant en scène les fameuses figurines éponyme, le développeur vient de dévoiler le dernier personnage qui rejoindra le casting du jeu. Ce sera donc Mega Man, le petit bonhomme bleu si cher à Capcom qui rejoindra les autres personnages iconiques issus de la pop culture. Pour rappel, Funko Fusion est attendu pour le 13 septembre sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Vivez un festival de fandom comme jamais auparavant dans Funko Fusion !



Découvrez des mondes emblématiques et des personnages inspirés de vos franchises préférées dans un jeu d'action et d'aventure à l'humour irrévérencieux et authentique, créé par les esprits créatifs de 10:10 Games.



Exprimez votre fandom avec plus de 60 personnages jouables uniques issus de plus de 20 franchises préférées des fans, tous recréés avec amour sous forme de Funko Pop ! Explorez des mondes incroyables inspirés de Jurassic World, Retour vers le futur, JAWS, The Thing, Chucky, Battlestar Galactica, Hot Fuzz, The Umbrella Academy, Masters of the Universe, Invincible, et bien d'autres encore !