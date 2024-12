Funko Fusion dévoile ses DLC tirés du film WICKED à la veille de la sortie du jeu sur Nintendo Switch

Au départ, on les appelait les figurines "grosses têtes" mais au fil du temps et des versions, elles sont devenues les figurines Funko Pop, des goodies iconiques et un passage quasi obligatoire pour toutes les licences appartenant ou souhaitant appartenir à la culture Geek.

Ainsi, sur les 6000 références listées par les figurines Funko Pop, on trouve pêle-mêle Jurassic World, Retour vers le futur, Les Dents de la mer, The Thing, Chucky, Battlestar Galactica, The Walking Dead, Shaun of the Dead, The Umbrella Academy, Les maîtres de l'Univers, Scott Pilgrim ou encore Xena, la guerrière.

Des licences que l'on retrouve d'ailleurs dans le jeu vidéo Funko Fusion sorti en novembre dernier sur PS5 et Xbox Series X|S, et qui arrive cette semaine sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Pour mémoire, Funko Fusion est une sorte de LEGO Dimensions version Funko Pop dans lequel on pourrait accéder à tous les univers sans portails ni figurines supplémentaires. C'est surtout un jeu d'action un peu (beaucoup) bourrin, gore et irrévérencieux qui ne se prend pas au sérieux.

En attendant de pouvoir juger sur pièces, Funko Fusion vient de recevoir deux DLC payants tirés du film WICKED permettant de jouer avec Glinda et Elphaba ou encore avec le Magicien et Madame Morrible (qui doit être très gentille avec ce nom là); chaque DLC étant annoncé à 7,99€.

Actuellement sur les écrans, WICKED est une comédie musicale kitschissime conçue comme un préquel au Magicien d'Oz (le film de 1939 !!!!) qui nous raconte l'amitié et la rivalité des deux emblématiques sorcières dont la plus méchante n'est peut-être pas celle que l'on pense...

En attendant d'autres détails, retrouvez une présentation et un trailer des DLC WICKED de Funko Fusion

WICKED D’UNIVERSAL PICTURES REJOINT FUNKO FUSION POUR CAPTIVER LES FANS DU MONDE ENTIER 10:10 Games, en collaboration avec Funko, Inc. et Universal Products & Experiences, célèbre la sortie très attendue du film Wicked des studios Universal Pictures avec deux DLC. Le Wicked Movie Pack 1 introduit Glinda et Elphaba, adorées des fans, en tant que personnages jouables au sein du jeu action-aventure. Le Wicked Movie Pack 2 ajoute les personnages du Magicien d’Oz et de Madame Morrible, pour ajouter un peu plus d’Oz au sein de Funko Fusion. Les DLC sont disponibles dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et Steam au prix de 7.99 € chacun. Détail des packs : Wicked Movie Pack 1 : Personnage jouable d’Elphaba

Personnage jouable de Glinda Wicked Movie Pack 2 : Personnage jouable du Magicien

Personnage jouable de Madame Morrible Retrouvez le trailer de lancement du DLC Wicked ci-dessous : Les joueurs qui choisissent d’acheter l’un ou l’autre des Wicked Movie packs peuvent plonger dans le nouveau mode coop en ligne dans la peau d’Elphaba, de Glinda, du Magicien ou de Madame Morrible, ou tout autre personnage jouable de Funko Fusion avec jusqu’à 3 de leurs amis. Ils peuvent créer une équipe de personnages issus d'univers variés et fusionner leurs passions au travers de combinaisons encore jamais vues. Les Wicked Movie Packs de Funko Fusion sont disponibles dès ce mardi 3 décembre sur toutes les plateformes. Funko Fusion est disponible en version numérique sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et Steam. Les versions physiques des éditions consoles sont également disponibles sur Playstation 5 et Xbox Series X|S. Funko Fusion sortira également dans une version numérique pour PlayStation 4 et Nintendo Switch le 6 décembre.

Funko Fusion est attendu le 6 décembre 2024 sur Nintendo Switch.

Xena, Retour vers le Futur, Chucky, The Thing... Les licences cultes prennent la grosse tête avec FUNKO FUSION

