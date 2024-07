Funko Fusion présente son méchant et son histoire dans un nouveau trailer

Qui n'a pas au moins une figurine Funko Pop sur son étagère ? En quelques années, les figurines à grosses têtes se sont imposées dans la culture geek grâce à leur apparence très spéciale mais aussi grâce à un catalogue très large incluant des personnages issus des grosses licences commerciales, de manga et d'animés, de films et de séries cultes ou encore de licences peu connues... Il y en a pour tous les goûts (et dégoûts). Il y en aurait d'ailleurs (dans leur version vinyle) près de 6000 !

Autant dire qu'on est curieux de découvrir Funko Fusion, un jeu d'action trash et bourrin réunissant les figurines de licences diverses et variées comme Jurassic World, Retour vers le futur, MEGAN, Les Dents de la mer; K-2000, The Thing, NOPE, Chucky, Battlestar Galactica, The Walking Dead, Shaun of the Dead, La Momie, The Umbrella Academy, Les maîtres de l'Univers, Scott Pilgrim, Five Nights at Freddy's, Invincible ou encore (ma série culte à moi) Xena, la guerrière.

A l'occasion de la Comic Con de San Diego qui s'est tenue la semaine dernière , un nouveau trailer de Funko Fusion a été publié. L'occasion de lever le voile sur l'histoire du jeu et de présenter son méchant original, doublé par Clancy Brown, un acteur bien connu (on l'a vu notamment dans Les Évadés et Highlander) qui est aussi un spécialiste du doublage. c'est la voix de M; Krabs dans Bob L'Eponge ou encore du Dr Cortex dans les Crash Bandicoot.

En attendant d'autres détails, retrouvez le nouveau trailer de Funko Fusion sur cette page;

Funko Fusion est attendu le 13 septembre 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC... La version Nintendo Switch (et Ps4) sortira par contre attendue le 15 novembre 2024 .

