Funko Fusion - Les figurines sont de sortie - Report en décembre pour la version Nintendo Switch

Les Funko Pop prennent vie sur console de jeu, et ce n'est pas pour prendre le thé ! Développé par 10:10 Games, en collaboration avec Funko, Inc., Funko Fusion vous propose une aventure bourrée d'action avec au casting les figurines Funko représentant un large pan de la pop-culture. Disponible dès à présent sur PS5 et Xbox Series, la version numérique dédiée à la Nintendo Switch sortira dans le courant du mois de décembre . La version physique quant à elle sera disponible en mars 2025.

Inspiré de Funko Pop!, le jeu d'action-aventure invite les joueurs à entrer dans l'usine Wonder Works, à choisir leur monde préféré comme point de départ et à embarquer dans un voyage épique. Les fans peuvent dès maintenant affronter des ennemis, résoudre des énigmes et découvrir des versions réimaginées de films, séries télévisées, bandes dessinées et jeux vidéo iconiques pour vaincre le terrifiant Eddy Funko et ses rêves de domination totale.

La pop-culture de NBCUniversal et l'extravagance des figurines Pop! se retrouvent pour créer des mondes, niveaux, et quêtes contenant d'innombrables références inspirés des franchises adoréescomme notamment Jurassic World, Les Dents de la mer, Retour vers le futur, The Thing, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Chucky, Battlestar Galactica, The Umbrella Academy, Les Maîtres de l'univers, M3GAN, NOPE, mais également Invincible de Skybound Entertainment et Mega Man™ de Capcom.