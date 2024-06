Ace Attorney Investigations Collection - Benjamin Hunter s'invite sur Nintendo Switch avec une nouvelle compilation

Capcom est décidément au rendez-vous depuis quelques mois avec sa licence Ace Attorney. Après nous avoir offert les 3 trilogies de notre avocat de la défense Phoenix Wright en version HD, l'heure est venue de s'attaquer à son ami et rival Benjamin Hunter, ou Miles Edgeworth comme on l'appelle chez nos voisins anglophones. Le célèbre procureur est donc de retour dans une nouvelle compilation dénommée Ace Attorney Investigations Collection, qui comprendra les épisodes suivants :

Tout comme les dernières compilations de la licence, Capcom a décidé de chouchouter ses joueurs avec un remodelage HD des deux opus, et surtout une traduction en français pour les deux épisodes qui étaient inexistants jusqu'à aujourd'hui. Ace Attorney Investigation Collection sera officiellement disponible à partir du 6 septembre 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Hélas, trois fois hélas, pour les amoureux de la cartouche, il faudra très probablement une fois de plus compter sur l'import de la version physique japonaise pour espérer voir le jeu en cartouche dans votre ludothèque.

Dans la compilation Ace Attorney Investigations Collection, le joueur incarnera le célèbre procureur Benjamin Hunter, à la recherche de la vérité à travers de surprenantes enquêtes pleines de rebondissements. Il devra faire appel à sa logique et à sa capacité à déstabiliser les différents témoins et à trouver des preuves pour résoudre les mystères proposés, dès le 6 septembre 2024. Les précommandes sont ouvertes avec en bonus cinq pistes musicales spécialement arrangées.

Dans Ace Attorney Investigations : Benjamin Hunter, les joueurs exploiteront les prouesses d'enquêteur de Benjamin Hunter, bien déterminé à révéler la vérité quel qu'en soit le prix. Dans Ace Attorney Investigations 2 : Le Pari du Procureur, qui sort pour la première fois hors du Japon, ils devront se préparer à relever un défi encore plus grand et faire face à une nouvelle némésis tout en luttant pour conserver leur droit de continuer d’exercer comme procureurs. Tout au long de ces affaires, les joueurs apprendront aussi à déceler les incohérences dans les déclarations des témoins, à rassembler les preuves une par une et à découvrir des informations cachées dans le gameplay « d’Échiquier Mental » !

Cette collection bénéficiera de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Amélioration de l’aspect visuel : Visuels en HD des personnages créés par Tatsura Iwamoto, designer de la saga, animations des personnages plus fluides et expressions plus riches. Il sera possible de basculer entre les sprites (personnages et objets en 2D) d’origine et les sprites retravaillés.

: Visuels en HD des personnages créés par Tatsura Iwamoto, designer de la saga, animations des personnages plus fluides et expressions plus riches. Il sera possible de basculer entre les sprites (personnages et objets en 2D) d’origine et les sprites retravaillés. Fonction d’Historique : il sera toujours possible de revenir sur un détail d’une conversation ou un indice important grâce à la fonction Carnet de notes.

: il sera toujours possible de revenir sur un détail d’une conversation ou un indice important grâce à la fonction Carnet de notes. Mode Histoire : une option pour ceux qui veulent avant tout profiter de l'intrigue en suivant automatiquement le déroulement du jeu sans trop faire marcher leurs petites cellules grises.

: une option pour ceux qui veulent avant tout profiter de l'intrigue en suivant automatiquement le déroulement du jeu sans trop faire marcher leurs petites cellules grises. Mode Galerie : un catalogue complet d'illustrations, d’animation de personnages, de croquis, de pubs, de synopsis et la bande originale, comprenant 106 pistes audio du jeu ainsi que 23 pistes orchestrales, une création originale et cinq morceaux arrangés du CD original Ace Attorney Investigation.

: un catalogue complet d'illustrations, d’animation de personnages, de croquis, de pubs, de synopsis et la bande originale, comprenant 106 pistes audio du jeu ainsi que 23 pistes orchestrales, une création originale et cinq morceaux arrangés du CD original Ace Attorney Investigation. Bande-son du jeu : il sera possible, dans le menu Options, de remplacer la bande-son originale par les cinq nouvelles pistes arrangées.

Liste des pistes arrangées de Ace Attorney Investigations : Benjamin Hunter :