Ace Attorney Investigations Collection : une demo gratuite disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes fans de la série Ace Attorney, la semaine prochaine , notre bonne vieille Switch accueille Ace Attorney Investigations Collection, une compilation regroupant les deux épisodes mettant en scène le procureur Benjamin Hunter, dont le second, sous-titré Le Pari du Procureur, qui était jusque-là inédit en Occident.

Bénéficiant d'une refonte graphique intégrale en HD avec la possibilité de switcher les graphismes en version pixel art, mais aussi de nombreuses améliorations (jusque dans la possibilité de suivre le jeu comme un animé !) les deux titres seront surtout jouables en français !

Pour le moment uniquement annoncé en version téléchargeable (en Europe) Ace Attorney Investigations Collection sera disponible le 6 septembre 2024 au prix de 39,99€ (pour un poids annoncé de 6,8 Go ). Pour en avoir un premier aperçu et commencer à jouer dès aujourd'hui une démo gratuite est disponible sur l'eShop.

Profitez des deux jeux Ace Attorney Investigations dans cette fabuleuse collection et incarnez Benjamin Hunter, le jeune et brillant procureur de la saga Ace Attorney originale !

Quittez la salle d'audience pour examiner les scènes de crime avec Hunter à la recherche de preuves et d'indices, et interrogez les témoins et les suspects. Fiez-vous à votre sens de la déduction et aux éléments réunis pour résoudre avec logique des affaires aussi complexes qu'intrigantes.