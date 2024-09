Ace Attorney Investigations Collection - Benjamin Hunter est à l'honneur sur Nintendo Switch

Capcom est de retour ce vendredi 6 octobre avec sa dernière compilation : Ace Attorney Investigations Collection. Exit Phoenix Wright, nous suivons ici les péripéties de Benjamin Hunter, procureur de génie et ami d'enfance de notre cher Phoenix, dans les deux titres qui l'ont mis à l'honneur. Si jamais cela vous intéresse, notre test a été publié il y a peu. Côté distribution, l'Europe devra une nouvelle fois se contenter de la version dématérialisée. Les amateurs de versions physiques devront se pencher vers l'import, comme pour toutes les compilations de la licence sur Switch, le français est bien inclu sur les cartouches japonaises.

Profitez des deux jeux Ace Attorney Investigations dans cette fabuleuse collection et incarnez Benjamin Hunter, le jeune et brillant procureur de la saga Ace Attorney originale !

Quittez la salle d'audience pour examiner les scènes de crime avec Hunter à la recherche de preuves et d'indices, et interrogez les témoins et les suspects. Fiez-vous à votre sens de la déduction et aux éléments réunis pour résoudre avec logique des affaires aussi complexes qu'intrigantes.