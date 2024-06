Donkey Kong Country Returns HD - L'opus Wii revient en version HD sur Nintendo Switch

Alors que beaucoup de joueurs attendant le retour de Donkey Kong dans une nouvelle aventure 3D, la banane est difficile à avaler pour les fans de la licence. Après l'opus original paru sur Wii en 2010 et sa version améliorée sur 3DS paru le 24 mai 2023, Donkey Kong Country Returns est donc de return sur Nintendo Switch avec Donkey Kong Country Returns HD. Attendu pour le 16 janvier 2025, le titre proposera aux joueurs de revivre les 80 niveaux de l'opus original + les niveaux bonus de la version 3DS en HD. De plus, le jeu proposera le co-op en local via le partage de Joy-Con pour éviter l'achat de manettes supplémentaire. En attendant de nouvelles informations, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.