Mio Memories in Orbis - Un metroidvania somptueux se dévoile sur Nintendo Switch

Le Nintendo Direct a également été l'occasion pour les joueurs de découvrir une nouvelle licence : MIO: Memories In Orbit. Focus Entertainment et Douze Dixièmes seront ainsi de retour en 2025 pour nous offrir un nouveau metroidvania où les joueurs devront partir à la conquête de l’Arche, un astronef gigantesque et labyrinthique, et le sauver de l’extinction. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons visionner ci-dessous le trailer du jeu, accompagné d'un premier descriptif officiel :

Un monde dangereux et captivant à explorer Vous incarnez MIO, un robot agile doté de capacités extraordinaires. Vous vous réveillez à bord de l’Arche, imposant astronef dont l'objectif initial vous est inconnu. À la dérive, l’endroit n'est plus qu’un tas de ruines, envahi par la végétation sauvage et des machines hors de contrôle. Plongez au cœur des entrailles de ce labyrinthe technologique pour raviver ses souvenirs perdus. Débloquez de nouveaux pouvoirs et capacités pour explorer de nouvelles zones, faites face à un bestiaire redoutable, et partez en quête des secrets enfouis de l’Arche. Dévoilé en exclusivité lors du dernier Nintendo Direct, son premier trailer révèle un gameplay aussi intense que varié, plongeant les joueurs dans un univers décadent et hypnotique, aux décors époustouflants.