Super Mario Party Jamboree : le plus grand Mario Party pour les fêtes

Au bingo du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver les détails ICI) , on l'avait coché et ça n'a pas raté. il y aura bien un nouveau Mario Party pour les fêtes de fin d'année. Nommé Super Mario Party Jamboree, ce nouvel opus se présente comme "le plus grand Mario Party" sorti à ce jour. Avec près de 7 plateaux et plus de 110 mini-jeux , des modes jouables jusqu'à 20 joueurs avec ou sans Joy-Con, en local ou en ligne, Super Mario Party Jamboree a l'air en effet assez copieux tout en restant plutôt très classique dans sa présentation. En attendant d'autres détails, retrouvez la présentation et le trailer de Super Mario Party Jamboree.

Sept plateaux et plus de 110 mini-jeux vous attendent dans ce nouvel opus de la série Mario Party ! Préparez-vous pour la plus grande fête à ce jour avec Super Mario Party Jamboree sur Nintendo Switch ! Qu'il s'agisse de faire la course dans des manèges ou de jouer au minigolf avec les commandes par mouvements, ce ne sont pas moins de 110 mini-jeux, un record pour la série, qui vous attendent ! Retrouvez un total de sept plateaux et jouez au rythme de la marée sur l'Île Goomba, partez à la chasse aux étoiles dans les Galeries arc-en-ciel, retrouvez les classiques Pays Western et Château arc-en-ciel de Mario, et bien plus ! Faites la course à travers le plateau dans le mode Koopathlon, où pour la première fois jusqu'à 20 personnes peuvent s'affronter en ligne pour tenter de décrocher les meilleurs scores possibles dans des mini-jeux effrénés tels que Cybercircuit. Plus votre score est élevé, plus vite vous avancerez vers l'arrivée ! Le Koopathlon est un des nombreux modes de jeux disponibles dans ce Mario Party où chacun trouvera quelque chose à son goût ! Les mini-jeux basés sur les commandes par mouvements nécessitent une manette Joy-Con et ne sont pas disponibles dans les modes de jeu en ligne. Les mini-jeux basés sur les commandes par mouvements ne sont pas compatibles avec la Nintendo Switch Lite ni avec la manette Nintendo Switch Pro ; cependant, les mini-jeux basés sur les commandes par boutons sont compatibles avec la Nintendo Switch Lite et la manette Nintendo Switch Pro.

Super Mario Party Jamboree sera disponible le 17 octobre 2024 sur Nintendo Switch

LIRE AUSSI : Retrouvez toutes les infos et toutes les annonces du Nintendo Direct de juin 2024 dans notre news récap'

,