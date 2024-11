Super Mario Party Jamboree devient le Mario Party le plus rapidement vendu en Europe - Nintendo offre un super fond d'écran en remerciement

Super Mario Party Jamboree est disponible depuis deux semaines sur Nintendo Switch mais c'est déjà un succès. Nintendo vient d'ailleurs de révéler que le jeu était désormais le titre Mario Party qui s'était vendu le plus rapidement en Europe. Pour marquer le coup, les abonnés au programme My Nintendo peuvent obtenir un fond d'écran gratuit pour ordinateurs ou mobiles. Pour l'obtenir, il suffit de suivre ce lien et de se connecter.

Pour rappel, Super Mario Party Jamboree est disponible depuis le 17 octobre 2024 sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos sur Super Mario Party Jamboree lire notre test complet et notre revue de tests

,