Luigi's Mansion 2 HD : des éléments d'icones sur Nintendo Switch et des pin's collectors sur My Nintendo

Luigi's Mansion 2 HD est disponible sur Nintendo Switch depuis le mois dernier et si vous voulez afficher fièrement votre passion pour le jeu et la licence culte de Nintendo, vous pouvez vous fabriquer une icone sur mesure grâce à quatre sets d'éléments d'icones à télécharger sur l'application Nintendo Switch Online de la console. Le set 2 est actuellement disponible jusqu'à demain en attendant le suivant. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez nos captures d'écran sur cette page.

Si cela ne vous suffit pas et que vous aimez les goodies collector, sachez qu'actuellement sur My Nintendo, vous pouvez obtenir contre 500 points platine (des points que l'on obtient en jouant ou en se rendant sur les sites Nintendo) vous pouvez obtenir un lot de deux pin's incluant un pin's Luigi et un pin's Ectochien phosphorescent. Notez que si les pin's sont "gratuits", vous devrez néanmoins vous acquitter de frais de port pour les recevoir. ces frais de port étant fixes, il est conseillé de profiter d'une commande sur le Nintendo Store pour les obtenir.

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online :

Pour rappel, Luigi's Mansion 2 HD est disponible depuis le 27 juin 2024 sur Nintendo Switch.

C'est l'heure du grand nettoyage ! Prenez votre courage à deux mains et partez en mission avec Luigi, le héros au cœur sensible, dans Luigi's Mansion 2 HD sur Nintendo Switch Dans cette aventure aux graphismes retravaillés, vous parcourrez les effrayantes contrées de la Vallée des ombres, une région grouillant de fantômes espiègles. Heureusement, Luigi est équipé pour la situation : il peut étourdir ces enquiquineurs avec son Spectroflash et utiliser son fidèle Ectoblast pour aspirer les fantômes et les objets autour de lui, ou pour activer toutes sortes de mécanismes. Les escapades paranormales de Luigi le conduiront dans toutes sortes de lieux plus inquiétants les uns que les autres : un laboratoire botanique abandonné, une fabrique d'horloges délabrée, ou encore une mystérieuse mine prise dans la neige et la glace, pour n'en mentionner que quelques-uns... Jusqu'à quatre personnes peuvent faire équipe en mode sans fil local ou en ligne pour relever les défis de la Tour Hantée, où se trouvent de nombreux pièges et fantômes qui n'apparaissent pas dans le jeu principal.

