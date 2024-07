Luigi's Mansion 2 HD : le jeu Nintendo Switch cache la fonction StreetPass inutilisée de la version 3DS

Luigi's Mansion 2 HD est désormais disponible sur Nintendo Switch et apparemment il semble avoir dès à présent trouvé son public. Deuxième jeu le plus vendu de la semaine sur l'eShop, il est aussi en tête des ventes sur Amazon et déjà le deuxième jeu Switch le plus rapidement vendu de 2024 au Royaume-Uni .

Une bonne nouvelle pour cet excellent opus, initialement sorti en 2013 sur 3DS et qui avait déjà remporté un gros succès à l'époque ( près de 6,4 millions d'exemplaires vendus d'après VGChartz) mais qui peut sans doute toucher un public encore plus large, vu le parc de Nintendo Switch (et les 14,2 millions d'exemplaires de Luigi's Mansion 3, toujours selon VGChartz).

En même temps, si vous possédez le jeu original sur 3DS, il ne faut clairement pas s'attendre à découvrir un nouveau jeu. Comme son nom l'indique, Luigi's Mansion 2 HD est simplement une version HD du jeu 3DS avec des améliorations graphiques et des commandes adaptées à son nouveau support. A part ça, c'est la même chose, la 3D sans lunettes en moins...

D'ailleurs, si certains se demandaient encore si Luigi's Mansion 2 HD avait été refait ou s'il s'agissait bel et bien du jeu 3DS adapté, on découvre grâce à un certain FierceDeityKong (sur Reddit) qui a pu accéder aux fichiers du jeu, que Luigi's Mansion 2 HD a "exactement la même structure de fichiers que le titre 3DS" et qu'il possède même un fichier StreetPass, inutilisé dans le jeu original (ou peut-être lors de sa phase de conception).

Pour avoir plus de détails sur le jeu, lire NOTRE TEST COMPLET DE LUIGI'S MANSION 2 SUR NINTENDO SWITCH

Pour rappel, Luigi's Mansion 2 HD est attendu le 27 juin 2024 sur Nintendo Switch.

,

Lire aussi :

C'est l'heure du grand nettoyage ! Prenez votre courage à deux mains et partez en mission avec Luigi, le héros au cœur sensible, dans Luigi's Mansion 2 HD sur Nintendo Switch Dans cette aventure aux graphismes retravaillés, vous parcourrez les effrayantes contrées de la Vallée des ombres, une région grouillant de fantômes espiègles. Heureusement, Luigi est équipé pour la situation : il peut étourdir ces enquiquineurs avec son Spectroflash et utiliser son fidèle Ectoblast pour aspirer les fantômes et les objets autour de lui, ou pour activer toutes sortes de mécanismes. Les escapades paranormales de Luigi le conduiront dans toutes sortes de lieux plus inquiétants les uns que les autres : un laboratoire botanique abandonné, une fabrique d'horloges délabrée, ou encore une mystérieuse mine prise dans la neige et la glace, pour n'en mentionner que quelques-uns... Jusqu'à quatre personnes peuvent faire équipe en mode sans fil local ou en ligne pour relever les défis de la Tour Hantée, où se trouvent de nombreux pièges et fantômes qui n'apparaissent pas dans le jeu principal.

Voir aussi :