The Legend of Zelda : Twilight Princess HD sur Nintendo Switch ? Tantalus aimerait bien mais n'a pas été sollicité par Nintendo

Avec le report de la suite de Zelda Breath of The Wild, au printemps 2023, nous sommes nombreux à espérer qu'un autre jeu Zelda sortira cette année sur Nintendo Switch pour nous faire patienter... Il est vrai que généralement, Nintendo s'arrange pour proposer tous les ans (au moins) un nouveau titre Zelda (idem avec Mario) que ce soit un portage, un remake, un remaster ou un nouveau jeu. Si on vous a déjà fait (ICI) la liste des possibilités qui s'offre à Nintendo, des rumeurs persistantes annoncent, depuis quelque temps déjà, le retour en bundle des deux portages HD sortis sur Wii U : The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et The Legend of Zelda: Twilight Princess HD. Les deux jeux seraient proposés ensembles car il s'agirait de "simples" portages des versions Wii U et non de remasters comme The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sorti l'année dernière sur Nintendo Switch.

A ce propos, le podcast Fragments of Silicon a interrogé Tom Crago, le PDG de Tantalus, le studio qui s'est occupé du portage de Zelda: Skyward Sword et qui avant cela avait justement assuré celui de The Legend of Zelda : Twilight Princess sur Wii U. Seulement si Tantalus aime beaucoup travailler avec Nintendo et serait prêt à porter Twilight Princess sur Switch, pour le moment, il semble que Nintendo n'ait pas contacté le studio. Evidemment, on se doute bien que si c'était le cas, Tom Crago ne nous le dirait sans doute pas. Cependant ses propos spontanés (reproduits par le site Nintendo Everything) sont plutôt convaincants :

Non, et écoutez, nous aimerions évidemment faire cela, mais cela n'est pas une priorité pour Nintendo - ou du moins pas dans les conversations qu'ils ont eues avec nous. La façon dont cela fonctionne avec nos amis là-bas, c'est que nous sauterons sur toutes les occasions possibles pour travailler sur l'un de leurs titres. Il y a un dialogue constant entre nos deux sociétés. Souvent, il s'écoule un peu de temps entre les titres, et il peut y avoir d'autres idées qui sont lancées, mais dans le cas de Skyward Sword, un certain temps s'est écoulé, puis l'e-mail arrive : « Seriez-vous intéressé à envisager d'apporter Skyward Sword sur Switch ?' À quoi la réponse est bien sûr : "Oui, nous le ferions." Et puis nous entrons dans les conversations avec Nintendo sur ce à quoi cela pourrait ressembler et finalement nous commençons. C'était donc similaire à bien des égards en ce qui concerne la façon dont Twilight Princess (sur Wii U) s'est concrétisé.

En même temps, Nintendo n'est pas forcé de contacter à nouveau Tantalus pour porter The Legend of Zelda: Twilight Princess HD sur Nintendo switch (surtout il s'agit d'un simple portage.) d'autres studios peuvent s'en occuper et Nintendo peut même gérer cela en interne. Alors, The Legend of Zelda: Twilight Princess HD va-t-il revenir sur Nintendo Switch cette année- avec ou sans The Legend of Zelda : The Wind Waker HD ? Seul l'avenir nous le dira.

