The Legend of Zelda : The Wind Waker - Un passionné reproduit un diorama saisissant de l'île de l'Aurore

Rien n'est aussi impressionnant que des fans possédant une fibre artistique. C'est notamment le cas du Youtuber North of the Border qui nous régale dans ses différentes vidéos de création de dioramas. Dans sa dernière vidéo en date, nous pouvons admirer en une vingtaine de minutes comment un ensemble de bouts de polystyrène, de la résine et de la mousse arrivent avec de la patience, et beaucoup de talent à se transformer en un environnement directement tiré de The Legend of Zelda : The Wind Waker.

Première île du jeu qui nous a également permis de prendre nos marques dans cet univers en cel shading pour la première fois dans la série, L'île de l'Aurore est en fait constituée de deux gros îlots reliés par un pont central. Nous vous laissons découvrir le rendu final ci-dessous.