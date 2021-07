The Legend of Zelda Breath of the Wild - North of the Border réalise une sculpture impressionnante d'un Hinox

Vous l'avez sans doute remarqué depuis quelques temps, mais au sein de l'équipe Nintendo-Master nous sommes toujours en adoration devant les artistes qui créent diverses réalisations autour de nos licences de jeu vidéo préférées. La chaîne Youtube North of the Border que nous allons mettre en avant ce jour nous avait en avril dernier laissé transit devant la réalisation d'un diorama de l'île de l'Aurore de The Legend of Zelda : The Wind Waker.

Aujourd'hui on reste dans la Legend, mais on va s'intéresser au dernier de la fratrie : The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Nous allons pouvoir découvrir le maître Adam à l'œuvre dans la réalisation d'un Hinox Bleu, ces gigantesques ennemis qui attaquent notre héros avec des arbres déracinés et affublés d'un pagne. Nous vous laissons découvrir ladite vidéo ci-dessous.