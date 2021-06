The Legend of Zelda : Breath of the Wild - Créez un radeau à moteur grâce au Destrier de Légende

Depuis sa sortie en 2017 sur Wii U et Nintendo Switch, The Legend of Zelda : Breath of the Wild fait le bonheur des joueurs, mais aussi des bidouilleurs qui aiment dénicher tous les bugs possibles dans le jeu. Après la récupération d'un coffre logiquement inaccessible ou encore les prouesses de Link chevauchant un tonneau à la Donkey Kong, Link va aujourd'hui tenter de "pimper" un radeau. Astuce proposée par l'internaute Aycellin, cette amélioration du radeau ne peut se faire qu'en faisant l'acquisition du DLC du jeu, et après avoir récupéré le Destrier de Légende, la créature divine de Link.

En suivant une série de manipulation assez simple, il est ainsi possible de caler le Destrier de Légende avec une roue sur le radeau, et l'autre dans l'eau, pour permettre de faire avancer votre embarcation sans utiliser de feuille Korogu. Pour découvrir la manipulation étape par étape, nous vous laissons découvrir la vidéo de Aycellin ci-dessous.