Zelda The Wind Waker : redécouvrez les musiques du jeu orchestrées par Marcus Hedges

Zelda est une licence qu'on ne présente plus et dont la plupart des titres mérite de figurer au panthéon des meilleurs jeux vidéo du monde. Le plus incroyable, c'est que pourtant, chaque opus est très différent du précédent, développant quasiment à chaque fois un nouvel univers qui n'est pas tout à fait le même ni tout à fait un autre mais qui transporte toujours le joueur avec la même exigence de qualité.

Parmi les points forts de chaque épisode, la bande son est toujours très travaillée avec des bruitages tellement bons que l'on pourrait parfois quasiment jouer les yeux fermés et surtout des musiques inoubliables. A ce propos, un ouvrage nommé La musique dans Zelda : Les clefs d’une épopée Hylienne vous a été présenté il y a peu- voir ici.

Parmi les B.O très réussies de la Legend, il y a celle de The Legend of Zelda : The Wind Waker dans laquelle on retrouve toute la magie et le souffle épique de l'aventure. Si comme nous vous êtes fans, vous apprécierez sûrement The Wind Waker Orchestrated, un album reprenant les thèmes du Zelda de la GameCube sous la houlette du compositeur britannique Marcus Hedges qui a notamment composé les scores d'Override 2 ou encore d'Ary and the Secret of Seasons. Le résultat donne une autre sonorité aux compositions originales sans pour autant les trahir. On espère d'ailleurs que le titre reviendra très prochainement titiller notre âme d'aventurier... L'album est disponible sur les différentes plateformes de téléchargement et pour écouter The Wind Waker Orchestrated, cliquez-LA

Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.