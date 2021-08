The Legend of Zelda : The Wind Waker re-imaginé par un fan sous Unreal Engine 4

L'imagination et la créativité des artistes est sans limite, et il est encore plus sympa de pouvoir admirer leurs travaux quand ils sont mis à contribution sur des licences qui nous sont chères comme The Legend of Zelda. Si nous vous partageons régulièrement des créations de diorama, ou encore des projets loufoques comme Paper Zelda, nous allons nous pencher aujourd'hui sur le cas de Vitor Maccari, un artiste brésilien visiblement fan de The Legend of Zelda : The Wind Waker.

Alors qu'il avait déjà réalisé une animation du jeu en avril dernier, nous le retrouvons cette fois-ci pour une toute nouvelle création développée sous Unreal Engine 4. Le rendu est assez saisissante et à mille lieues du simple lifting qu'avait proposé Nintendo pour The Legend of Zelda : The Wind Waker HD sur Wii U à l'époque.

Nous vous laissons découvrir sa création ci-dessous, en espérant que les premiers retours des fans de la licence sauront le motiver à nous faire voyager encore un peu plus dans cette revisite du jeu en compagnie de Link et du Lion Rouge.