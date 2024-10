Super Mario Party Jamboree : toutes les notes et tous les tests

Super Mario Party Jamboree est disponible depuis ce jour sur Nintendo Switch. Dans notre notre test (que vous pouvez retrouver ici), on vous a déjà dit, tout le bien que l'on pensait de ce nouvel opus qui pourrait bien faire office de référence et devenir LE party-game indispensable de nos soirées à venir.

Et nous ne sommes pas les seuls. En effet, il semblerait que le jeu soit plutôt bien accueilli par la presse en général si on en croit les différents tests publiés depuis quelques jours, beaucoup considérant le titre comme le meilleur Mario Party sorti à ce jour. Cependant, il y a aussi quelques critiques et même Eurogamer qui fait la fine bouche, la testeuse estimant que le jeu était l'un des party-games les moins excitants qu'elle ait jamais eu à endurer !

Pour vous faire votre propre idée de ce que dit la presse au sujet du jeu, retrouvez notre revue de tests ci-dessous. Vous retrouverez les différents sites, leur note attribuée au jeu ainsi qu'une courte citation et même un lien pour lire leur test. Enjoy.

Revue de tests

TEST DE NINTENDO-MASTER : 9/10

Super Mario Party Jamboree est pour moi le meilleur Mario Party de tous les temps. Le pinacle d'une saga peut être trop répétitive qui vient enfin mettre un coup de pied dans la fourmilière grâce à un contenu gargantuesque et de qualité ainsi qu'un mode pro qui fait s'envoler la saga vers de nouveaux horizons et à des modes bonus vraiment incroyables

-LIRE LE TEST ICI

Pour rappel, Super Mario Party Jamboree est disponible depuis le 17 octobre 2024 sur Nintendo Switch

