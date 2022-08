Nintendo Master - Résumé des tests parus en juillet 2022

Le mois de juillet est enfin derrière-nous, laissant les juillettistes rentrer chez eux et laisser la place aux aoûtiens. Du côté de Nintendo-Master l'actualité et forcément au ralenti, chacun profitant de ses congés pour filer se vider la tête. Néanmoins cela n'a pas empêcher ceux restant assurer le service de proposer quelques tests dans nos colonnes durant ce dernier mois, dont quelques titres très attendus comme celui d'un certain Xenoblade Chronicles 3. Ce sont donc 12 tests que nous avons distribués et que nous vous proposons de retrouver ci-dessous.

Monster Hunter Rise : Sunbreak - Rédigé par Babidu

Lire le Test

Beasties - Rédigé par ArwennaVampyr

Lire le Test

Growbot - Rédigé par Babidu

Lire le Test

AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative - Rédigé par Lotario

Lire le Test