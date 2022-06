Xenoblade Chronicles 3 nous fait ressentir "le poids de la vie", un nouveau thème musical émouvant à écouter #XenobladeChronicles3

Xenoblade Chronicles 3 sera dans nos consoles d'ici un mois et demi. En attendant, pour nous mettre dans l'ambiance, Nintendo nous dévoile petit à petit la bande originale du jeu. Ainsi, nous avons déjà pu écouter (ICI) "Une âme guidée"; une mélodie triste jouée à la flûte par les passeurs d'âmes Noah et Mio. Et aujourd'hui, Nintendo nous invita à ressentir, comme les héros du jeu, "Le poids de la vie, un thème émouvant que les fans ont sans doute déjà repéré dans un trailer précédent. Retrouvez cet extrait musical ci-dessous et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Voici "Le poids de la vie ". Ce thème émouvant exprime ce que ressentent Noah, Mio et leurs amis au cours de leur lutte dans le monde de #XenobladeChronicles3

Pour rappel, Xenoblade Chronicles 3 sortira le 29 juillet 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.

