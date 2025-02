CONCOURS : Gagnez La Légende Xenoblade de Jérémie Priam chez Third Editions

Chose promise, chose due ! En partenariat avec Third Éditions, nous avons le plaisir de lancer un concours spécial pour célébrer la sortie du livre La Légende Xenoblade de Jérémie Priam. Un exemplaire de cet ouvrage incontournable pour tous les passionnés de la saga Xenoblade Chronicles est à gagner !

Pour participer, rien de plus simple : suivez les comptes X (anciennement Twitter) de Third Éditions et de Nintendo-Master, puis retweetez le message d’annonce du concours. Vous avez jusqu’au vendredi 14 février pour tenter votre chance, le tirage au sort ayant lieu ce jour-là.

Nous vous avions déjà présenté cet ouvrage et avons même eu l’occasion d’échanger avec son auteur sur son processus d’écriture. N'hésitez pas à tenter votre chance pour remporter cet excellent ouvrage dont nous vous reparlerons très bientôt !