Xenoblade Chronicles : Definitive Edition bientôt de sortie ?

Annoncé lors du Nintendo Direct de septembre dernier, Xenoblade Chronicles fera son grand retour sur Switch cette année, en étant sous-titre "Definitive Edition". Cependant, jusqu'à aujourd'hui, la date de sortie n'était pas connu, on avait juste un vague " 2020 ", mais cela pourrait bientôt changer. En effet, nous venons d'apprendre que le jeu vient de recevoir une classification d'âge en Corée du Sud (l'équivalent du système PEGI chez nous) de 12 ans, équivalent d'un PEGI 12. Cette classification d'âge pourrait dire une chose : le jeu est quasiment fini et il est possible de juger à quel public le jeu est adapté. Après, vu que le jeu est un portage, il est également possible que l'institut de classification coréen se soit basé sur le jeu original sur Wii pour effectuer cette classification. En tout cas, réponse bientôt.

Xenoblade Chronicles est prévu pour l'instant pour 2020 sur Nintendo Switch, mais cela pourrait bientôt changer avec le Nintendo Direct généraliste qui ne devrait plus tarder.

Source : Grac