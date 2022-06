Ecoutez la triste mélodie des passeurs d'âmes Noah et Mio de Xenoblade Chronicles 3

Xenoblade Chronicles 3 est l'un des titres phares du catalogue de la Nintendo Switch cet été. un jeu conçu pour plaire aux fans de Xenoblade Chronicles et de Xenoblade Chronicles 2 mais aussi aux nouveaux venus... En attendant sa sortie, Nintendo continue d'en faire la promotion en nous dévoilant différents éléments et visuels. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on découvre une musique du jeu nommée "une âme guidée"; une mélodie triste à la flûte jouée par les passeurs d'âmes Noah et Mio. Nous vous laissons le plaisir de l'écouter ci-dessous et nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Pour info, la bande originale du jeu réunit des talents qui ont déjà officié sur les jeux précédents, notamment Yasunori Mitsuda, Manami Kiyota, ACE (TOMOri Kudo, CHiCO), Kenji Hiramatsu et Mariam Abounnasr.

Voici « Une âme guidée » de #XenobladeChronicles3. Cette mélodie triste à la flûte est jouée par les passeurs d'âmes Noah et Mio en l'honneur des soldats tombés au combat.

Pour rappel, Xenoblade Chronicles 3 sortira le 29 juillet 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch.

