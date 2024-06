Looney Tunes Wacky World of Sports - Bugs et sa bande se mettent au sport sur Nintendo Switch

Cela faisait un bon moment que nous n'avions pas pu apprécier un jeu vidéo estampillé Looney Toons, GameMill Entertainment et Maximum Entertainment France viennent de rectifier le tir avec l'annonce de Looney Tunes Wacky World of Sport. Dévoilé lors du dernier Nintendo Direct, le titre se présente comme une compilation de 4 jeux de sports jouables en solo ou en multi local. Attendu pour le 17 septembre 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, une version physique sera également de la partie dans toutes les boutiques de l'Hexagone.

Affrontez vos amis et votre famille avec les Looney Tunes au basket-ball, au football, au golf et au tennis. Jouez en solo ou en coopération locale à quatre joueurs et choisissez les personnages qui conviennent le mieux à votre style de jeu. Évitez les obstacles loufoques et gagnez des bonus pour semer le chaos en contrôlant vos Looney Tunes préférés Caractéristiques principales : Participez à 4 sports emblématiques : Basket-ball d'arcade 2v2, tennis d'arcade 1v1 ou 2v2, golf à 4 joueurs et football d'arcade 3v3.

Incarnez 9 personnages emblématiques des Looney Tunes : dont Bugs Bunny, Lola Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd, Sylvester, Taz, Wile E. Coyote et Road Runner.

Choisissez votre façon de jouer : Foncez avec Roadrunner, Lola Bunny ou Silvester, vainquez avec de la force pure comme Elmer Fudd, Porky Pig ou Taz, ou montrez-vous plus malins que vos adversaires avec Wile E. Coyote, Daffy ou Bugs.

Jouez contre vos amis et votre famille : En coopération locale à 4 joueurs.

Découvrez l'univers Looney : Jouez à travers des niveaux emblématiques tels que Galactic Outpost Delta, Porky's Barn, Foghorn's Farm, Road Runner's Canyon, Whispering Woods, Martian Command Center, Granny's House et bien d'autres encore !

Libérez tout l'arsenal d'ACME : et perturbez vos adversaires de la manière la plus farfelue possible, mais attention aux enclumes qui tombent !