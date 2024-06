The Hundred Line: Last Defense Academy - Les créateurs de Danganronpa reviennent

D'abord connu sous le doux nom de projet Extreme x Despair, il faudra désormais l'appeller The Hundred Line: Last Defense Academy. Derrière cet énigmatique titre se cache rien de moins que le prochain jeu des créateurs de Danganronpa et de Zero Escape. Le concept est simple : Takumi doit protéger son école grâce de Sirei, une créature qui lui prête ses pouvoirs. Il rejoint alors l'Académie de la dernière défense, avec 14 autres élèves, pour défendre son école durant 100 jours des assauts incessants de créatures. Attention cependant, vos choix auront des conséquences et il faudra s'attendre à devoir dire adieu à certains élèves. Simple on vous avez dit. The Hundred Line: Last Defense Academy est en-tout-cas attendu sur Nintendo Switch en 2025 .

Le projet Extreme x Despair est là ! Il s’agit d’un nouveau jeu d’aventure conçu par les créateurs des séries Danganronpa et Zero Escape !

Takumi Sumino est un adolescent comme les autres qui réside dans le complexe résidentiel de Tokyo, un endroit où tous les jours se ressemblent et où jamais rien ne se passe. Tout change quand des monstres terrifiants débarquent et mettent la ville à sac. Une étrange créature répondant au nom de Sirei fait son apparition et offre à Takumi le pouvoir de protéger tout ce qui lui est cher... Tout ce qu’il doit faire en retour, c’est se poignarder en plein cœur !



Takumi se retrouve alors transporté dans l'Académie de la dernière défense, une école située au milieu de nulle part entourée d’un mur de flammes mystiques. 14 autres élèves et lui-même ont été enrôlés dans l’Unité spéciale de défense, une équipe chargée de la protection de l’école pour les 100 jours à venir. Que sont-ils prêts à sacrifier afin de retourner à leur vie et de sauver le monde de ces envahisseurs grotesques ?

Le rideau se lève sur 100 jours de guerre et de désespoir....



100 fins remplies de désespoir extrême Les choix de Takumi forgeront son avenir, mais il est impossible de prédire les conséquences de ses décisions...



Combats défensifs Quand les envahisseurs attaquent, c’est à vous de protéger l'école en prenant part à des combats de style tactical RPG.

Utilise à ton avantage les compétences spécialisées uniques à chaque élève pour renverser la vapeur !



Temps libre et exploration Passe du temps avec tes camarades pour renforcer vos liens, ou explore la région et les ruines en dehors de l'école.

Tu peux aussi utiliser les objets trouvés pour confectionner des cadeaux et te rapprocher davantage de tes alliés !