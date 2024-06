Fairy Tail 2 se dévoile sur Nintendo Switch

Vous en avez bavé pour mettre la main sur FAIRY TAIL premier du nom en version physique en 2020 sur Nintendo Switch ? Espérons que vous aurez moins de mal avec sa suite directe ! C'est à l'occasion du Nintendo Direct que Nintendo et KOEI TECMO ont annoncé la sortie de FAIRY TAIL 2. Ce dernier se concentrera sur l'arc final du manga Fairy Tail (Arc Alvarez). En attendant de se lancer dans la bataille finale, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation ci-dessous.

FAIRY TAIL 2 proposera aux joueurs de revivre l’un des moments ultimes de la série originale, l’Arc de l’Empire Arbaless. Ce nouvel opus permettra au joueurs de contrôler les personnages principaux tels que Natsu et Lucy, mais également d’autres membres de la guilde afin de combattre leur plus grand ennemi, Zeleph. Empereur Spriggan de l’Empire Arbaless, il est protégé par les Douze de Spriggan mais surtout, le Dragon Noir, Acnologia.

Le jeu est doté de graphismes 3D et d’un gameplay amélioré, notamment avec des batailles plus intenses et spectaculaires. Les joueurs pourront s’armer d’une magie plus puissante et d’une variété d’autres éléments stratégiques afin de pouvoir éliminer les adversaires dans des séquences d’action époustouflantes. Une vaste carte sera également à disposition des joueurs, qui pourront explorer le monde de manière fluide, améliorant ainsi l’expérience de l’œuvre originale tout en poursuivant l’histoire palpitante du premier chapitre.