FAIRY TAIL 2 - La bataille finale débutera le 13 décembre sur Nintendo Switch

Si vous avez hâte de découvrir la fin de Fairy Tail en version jeu vidéo, FAIRY TAIL 2 est un titre que vous devez guetter de près. Si nous n'avions aucune date de sortie à nous mettre sous la dent jusqu'à présent, KOEI TECMO Europe et le développeur Gust viennent de dévoiler un tout nouveau trailer, accompagner de la fameuse date, désormais calée au 13 décembre 2024 .

Le trailer, tout récemment dévoilé, montre la guilde FAIRY TAIL affrontant l'Empire Arbaless et le destructeur de mondes, le Dragon Noir Acnologia, offrant aux joueurs un premier aperçu des combats magiques héroïques et rapides qui les attendent dans FAIRY TAIL 2.

En plus de l'édition standard, les fans peuvent désormais précommander deux éditions spéciales :

L'édition « FAIRY TAIL 2 GUILD BOX », qui comprend : le jeu de base, l'artbook visuel « Sorcerer Magazine Special Issue: Game Release Edition Vol.2 » inspiré par le « Sorcerer Magazine » vu dans l'œuvre originale, un Shikishi spécial avec finition holographique (3 variantes au total), et plus encore.

Les fans peuvent également précommander l'édition « FAIRY TAIL 2 COMBO SET » qui contient, en plus des éléments inclus dans la GUILD BOX, une illustration spéciale sur toile, avec reproduction de la signature du créateur de la série, Hiro Mashima.

Ces produits sont désormais disponibles en précommande. Pour en savoir plus sur ces éditions spéciales et les futures offres, assurez-vous de vous inscrire à la newsletter de la boutique en ligne de KOEI TECMO Europe.

De plus, les fans pourront précommander numériquement, à une date ultérieure, l'édition FAIRY TAIL 2 Digital Deluxe Edition, qui inclura du contenu additionnel en jeu comme des costumes, des personnages, des scénarios, divers DLC pour améliorer l'expérience de jeu, et plus encore à une date ultérieure. Plus d'informations seront partagées bientôt.

Tous ceux qui achèteront FAIRY TAIL 2, version physique ou digitale, avant le 6 janvier 2025, recevront le costume « Miss FAIRY TAIL Contest » pour Lucy en bonus d'achat anticipé.