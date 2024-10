Fairy Tail 2 dévoile sa vidéo d'introduction

C'est la sortie de décembre à ne pas louper pour les amateurs de Fairy Tail, le jeu vidéo FAIRY TAIL 2 a officiellement débuté ses précommandes sur les différentes plateformes en lignes et revendeurs physiques. Pour fêter cet événement, KOEI TECMO Europe et le développeur Gust viennent de dévoiler l'opening du RPG que nous vous laissons découvrir à votre tour ci-dessous. Pour rappel, FAIRY TAIL 2 est prévu pour le 13 décembre 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

FAIRY TAIL 2 est un nouveau jeu de rôle inspiré du célèbre manga de fantasy et de sa série animée, FAIRY TAIL. Apprécié par de nombreux fans du monde entier, le manga s'est vendu à plus de 72 millions d'exemplaires. Cette suite du jeu FAIRY TAIL sorti en juillet 2020 illustre l'Arc de l'Empire d'Arbaless, le point culminant du manga d'origine. - Revivez le final de la série originale grâce au jeu ! Ce jeu de rôle retrace les événements dramatiques de l'Arc de l'Empire d'Arbaless, le point culminant de l'histoire originale. En incarnant les personnages principaux, Natsu et Lucy, ainsi que d'autres membres de la guilde Fairy Tail, vous pourrez revivre les batailles épiques contre leur plus grand ennemi, l'empereur Spriggan (Zeleph) de l'empire d'Arbaless, son équipe d'élite (les Douze de Spriggan) ainsi que le dragon noir destructeur de monde, Acnologia. - Des combats magiques hauts en couleur avec des personnages uniques ! Le système de combat a été complètement revu depuis le jeu précédent : le système en temps réel vous offre ainsi des combats encore plus épiques et percutants. Employez divers éléments stratégiques à votre avantage et livrez des combats exaltants ! - Explorez sans aucune restriction le champ de bataille final du Royaume de Fiore ! Le monde de FAIRY TAIL a été recréé avec de superbes graphismes en 3D pour vous permettre de plonger dans le monde de la série comme si vous y étiez ! - Une abondance de contenu en jeu exclusif, dont un épilogue original ! Découvrez une toute nouvelle histoire, « La clé vers l'inconnu », qui se déroule après l'Arc de l'Empire d'Arbaless et les derniers événements de la série originale. De plus, vous apprendrez à mieux connaître vos personnages préférés grâce aux histoires de personnage et à de multiples éléments à découvrir en jeu !