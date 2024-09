FAIRY TAIL 2 - Les combats s'intensifient dans le dernier trailer

C'est à l'occasion du TGS2024 que Koei Tecmo et Gust en ont profité pour dévoiler de nouvelles images de FAIRY TAIL 2. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le 13 décembre 2024, nous vous laissons visionner le dernier trailer en date faisant la part belle aux combats.

Afin de retranscrire le plus fidèlement possible toute l’intensité de l’Arc de l’Empire Arbaless, FAIRY TAIL 2 proposera des combats magiques en temps réel entièrement retravaillés et encore plus spectaculaires. En plus des puissantes attaques emblématiques des membres de la guilde FAIRY TAIL, les joueurs pourront déclencher d’impressionnantes offensives en coopération avec leurs alliés pour vaincre leurs ennemis : les « Attaques en chaîne » et les « Unison Raid ». Rapidité, précision et coordination seront les maîtres mots pour triompher des redoutables mages des Douze de Spriggan.

Dans ce tout nouveau trailer, les fans peuvent découvrir un aperçu des nouvelles mécaniques de progression des personnages. Cela leur permettra de personnaliser leur expérience FAIRY TAIL en gérant la montée en compétences de leurs personnages favoris. Les joueurs pourront également approfondir leur expérience FAIRY TAIL grâce aux histoires de personnages ! Débloquées en progressant dans l’histoire, elles permettront aux joueurs de découvrir de nouvelles facettes de leurs personnages préférés lors de séquences et interactions inédites.