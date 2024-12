Fairy Tail 2 - L'empire d'Arbaless est aux portes de la Nintendo Switch

Abandonnant le RPG au tour par tour pour s'orienter vers le RPG en temps réel, FAIRY TAIL 2 est l'occasion pour les joueurs d'embarger dans l'arc ultime du manga, faisant s'affronter la guilde reconstituée contre le terrible Empire Arbaless gouverné par Zeleph, accompagné par les Douze de Spriggan ainsi que le dragon noir destructeur de monde, Acnologia. En attendant notre test à paraître dans les prochains jours dans nos colonnes, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous. FAIRY TAIL 2 est disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents depuis le 13 décembre 2024 .

Suite directe du jeu de 2020 et basé sur la célèbre franchise FAIRY TAIL, ce nouveau action-RPG plonge les joueurs dans l'apogée frénétique de l'Arc de l'Empire Arbaless. Grâce à un système de combat retravaillé, les joueurs vont pouvoir découvrir des batailles magiques plus spectaculaires et plus exaltantes que jamais. En incarnant des membres de la guilde FAIRY TAIL, tels que Natsu et Lucy, les fans peuvent explorer librement et sans interruption le Royaume de Fiore, tout en affrontant Zeleph, l'Empereur Spriggan, son équipe d'élites, les 12 de Spriggan et le Dragon Noir Acnologia.

Une histoire totalement inédite, « La Clé vers l'inconnu », permettra également aux fans de découvrir de nouveaux événements qui se dérouleront après la bataille finale. Au cours de quatre chapitres exclusifs, les joueurs participeront à diverses quêtes et rencontreront de nombreux personnages inattendus. Il exploreront également des lieux emblématiques de l'anime et du manga, ainsi que de tous nouveaux lieux du jeu FAIRY TAIL 2.

Des détails additionnels sur les DLC à venir ont également été révélés. Le premier DLC sera disponible le 23 décembre 2024 et comprendra les costumes « Complet Set » et « Concours Miss FAIRY TAIL ». À partir de janvier 2025, un DLC supplémentaire sera disponible, comprenant le scénario bonus « FAIRY TAIL Hot Springs » et d'autres objets tels qu’un « Outfit Set : Swimsuit ».